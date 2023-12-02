Isparta 32 Spor, 2023-2024 Sezonu İçin Ulusal Kulüp Lisansı Aldı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kulüp Lisans Kurulu'nun gerçekleştirdiği toplantı sonucunda, 2023-2024 sezonu için ulusal kulüp lisansı almaya hak kazanan kulüpler açıklandı. Isparta 32 Spor da bu kulüpler arasında yer alarak ulusal kulüp lisansını elde etti.

TFF Kulüp Lisans Kurulu, başvuruları Sportif, Futbol Sosyal Sorumluluk, Altyapı, Personel-İdari, Hukuki ve Mali Kriterlere göre değerlendirdi. Bu kapsamda, Isparta 32 Spor'un başvurusu incelenerek 2023-2024 sezonu için ulusal kulüp lisansı almaya hak kazandığı belirlendi.

Süper Lig, 1. Lig ve TFF 2. Lig'den toplam 76 kulübe lisans verilirken, bu lisanslar UEFA ve Ulusal Lisans kategorilerinde dağıtıldı. UEFA Lisansı 12 kulübe, Ulusal Lisans ise 64 kulübe verildi. Ayrıca, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde yer alan 6 kulüp de UEFA Lisansı aldı.

Bu lisanslar, kulüplerin sportif başarılarının yanı sıra sosyal sorumluluk, altyapı, idari ve mali alanlarda belirlenen kriterlere uygunluğunu ifade eder. Isparta 32 Spor'un bu lisansı alması, kulübün profesyonel futbol liglerinde yer alabilmesi ve ulusal düzeyde resmi müsabakalara katılabilmesi için önemli bir adımdır.