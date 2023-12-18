ÇKS Başvuruları İçin Son Tarih 2 Ocak 2024!

Çiftçi Kayıt Sistemi'nde Değişiklik: Mülkiyet Sorunu Olan Alanlar Taahhütname İle Kayıt Altına Alınacak!

Isparta İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, 2024 yılı Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) başvuruları için son tarih 2 Ocak 2024 olarak belirlendi. Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelik değişikliği ile tarımsal faaliyet yapılan ancak mülkiyet ve mirasçılık sorunu nedeniyle kayıt yapılamayan alanlar, "Taahhütname" belgesi ile kayıt altına alınabilecek.

Taahhütname belgesine konu arazilere ilişkin ÇKS kayıtları, üretim yılının Mart ayı içerisinde 15 gün süreyle il ve ilçe müdürlükleri ile muhtarlıklarda askıya çıkarılacak. Bu sayede mülkiyet ve mirasçılık sorunları sebebiyle desteklerden yararlanamayan üreticiler, tarımsal desteklerden faydalanabilecek.

Çiftçiler, başvurularını İl/İlçe Müdürlükleri'ne yapabilecekleri gibi önceki yıllardan süregelen kayıtlarını e-Devlet kapısı üzerinden de yenileyebilecekler. ÇKS dosyalarında muhtar/azaların imza ve onayları kaldırılmış olup, sadece çiftçilerin beyanı ve imzası yeterli olacak.

Çiftçilerin, yapılacak destekleme ödemelerinden yararlanabilmeleri ve mağdur olmamaları için 2024 yılı Çiftçi Kayıt Sistemi başvurularını 2 Ocak 2024 tarihi mesai bitimine kadar gerçekleştirmeleri gerekmektedir.

Saygılarımla,

Bayram DEMİR

Isparta İl Müdürü