Gelir İdaresi Kiracılardan Kira Bildirim Formu Doldurmalarını İstiyor

Vergi Kayıplarını Önlemek Amacıyla Kiracılara Çağrı



Gelir İdaresi Başkanlığı, vergi kayıplarını önlemek ve vergi beyanlarını doğru şekilde yapabilmek için kiracılardan "Kira Bildirim Formu" doldurmalarını istedi. Bu çağrı, mülk sahipleri ile kiracıların kira gelirlerini karşılaştırarak vergi kayıplarını minimize etmeyi amaçlıyor.

Kiracıların vergi beyanlarını yapabilmeleri için dijital vergi dairesi üzerinden bir form sunuluyor. Bu form aracılığıyla kiracılar, kira ile ilgili bilgileri eksiksiz bir şekilde doldurarak vergi dairesine bildirimde bulunabilecekler.

Gelir İdaresi yetkilileri, kiracıların bu çağrıya uymamaları durumunda cezai yaptırımlarla karşılaşabileceklerini vurguladılar. Bu nedenle, kiracıların bildirimlerini zamanında ve doğru şekilde yapmaları önem arz ediyor.

Gelir İdaresi, kiracılara yönelik denetim ve bilgilendirme faaliyetlerini aktif bir şekilde sürdürüyor. Potansiyel kiracıların adresleri, çeşitli kaynaklardan elde edilen bilgilerle belirleniyor ve bu bilgiler doğrultusunda gerekli bildirimlerin yapılması sağlanıyor.

Kiracıların vergi bildirimlerini gerçekleştirebilmeleri için Dijital Vergi Dairesi’ne kullanıcı bilgileriyle giriş yaparak "Kira Bildirim Formu"nu doldurmaları gerekiyor. Bu formda kiracıya, mülk sahibine ve taşınmazla ilgili bilgilerin eksiksiz olarak doldurulması gerektiği belirtiliyor.

Gelir İdaresi Başkanlığı, kiracıların vergi bildirimlerini doğru ve eksiksiz şekilde yapabilmelerine yardımcı olmak amacıyla görüşme mektupları ile destek sağlarken, aynı zamanda dijital platformlar aracılığıyla bildirim yapma imkanı sunmaktadır.