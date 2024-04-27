

Erdoğan İmzaladı! 00:00-06:00 Arası Flaş Yasak Kararı

Mevsimlik tarım işçileriyle ilgili yeni düzenleme, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı. İşte detaylar…

Yayımlanan genelgede, mevsimlik tarım işçilerinin bulundukları bölgelerde yaşadıkları barınma, sağlık ve eğitim ihtiyaçlarının karşılanması için önemli adımlar atıldı. Bu adımlar arasında işçilerin eğitim ve sosyal faaliyetlerinin desteklenmesi, sağlık hizmetlerine kolay erişim sağlanması ve çocukların eğitim ihtiyaçlarının karşılanması yer alıyor.

Sağlık hizmetleri için yapılan yeni düzenlemede, işçilerin ve ailelerinin sağlık ihtiyaçlarının karşılanması öncelikli olarak ele alınıyor. Buna göre, bulaşıcı hastalık, kanser, verem taramaları ve kronik hastalık izlemleri gibi faaliyetler sistemli bir şekilde yürütülecek ve mevsimlik tarım işçilerinin bulunduğu bölgelerde yeterli sayıda sağlık personeli istihdam edilecek.

Ayrıca, özel eğitime ihtiyaç duyan çocuklar için rehberlik araştırma merkezi müdürlükleri tarafından eğitim imkanları sağlanacak ve çocukların daimi ikametgahlarındaki okullarına döndüklerinde öğrenme kayıplarının telafi edilmesi için çeşitli önlemler alınacak. Geçici yerleşim alanlarında ise eğitim ve sosyal faaliyetler için merkezler oluşturulacak ve çocuklara okul kıyafetleri ve malzemeleri sağlanacak.

Yeni alınan karar doğrultusunda, mevsimlik tarım işçilerinin ulaşımını sağlayan karayolu araçlarının, saat 00.00 ile 06.00 arasında şehirler arası yolculuk yapması yasaklanacak. İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından trafik denetimleri sıkılaştırılacak ve işçilerin güvenli bir şekilde seyahat etmesi sağlanacak.

Son olarak, her il ve ilçede, mevsimlik tarım işçilerini izlemek ve işçi-işveren ilişkilerini düzenlemek üzere "İl/İlçe Mevsimlik Tarım İşçileri İzleme Kurulu" oluşturulacak. Bu kurullar, işçilerin haklarını korumak ve ortaya çıkan sorunları çözmek için gerekli tedbirleri alacaklar.