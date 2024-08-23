Isparta32spor ve E Koleji Arasında Ana Sponsorluk Anlaşması İmzalandı

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Isparta32spor, 2024-2025 sezonunda Türkiye Futbol Federasyonu 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele edecek takımının ana sponsoru olarak E Koleji Eğitim Kurumları ile anlaşma sağladı. Sponsorluk anlaşması, Isparta32spor tesislerinde düzenlenen bir törenle imzalandı.

Törene, Isparta32spor Kulübü Başkanı Gültekin Özdemir, Başkanvekili Ozan Gezer, As Başkan Nuri Top, Genel Kaptan Fehmi Gezer, Futbol Şube Sorumlusu Emin Ursavaş ve E Koleji Kurucusu Selim Öncel ile Yönetim Kurulu Üyeleri katıldı.

Başkan Gültekin Özdemir, yaptığı açıklamada, “Bu sene yeni kurulmuş olan E Koleji Eğitim Kurumları, kulübümüzün ana sponsoru oldu. Sahipleri Selim Öncel, Ozan Gezer ve Nuri Top, aynı zamanda kulübümüzün yöneticileri olarak Ispartaspor’a ciddi destek sağlıyorlar. Hem kendi okullarının reklamını yapmak hem de Ispartaspor’a maddi destek sağlamak amacıyla bu sponsorluk anlaşmasını imzaladılar. Bu destek, ekonomik krizin yaşandığı bu zorlu dönemde bizim için çok değerli” dedi.

E Koleji Kurucusu Selim Öncel ise, Ispartaspor’a duydukları bağlılığı vurgulayarak, “Bu yıl da sponsor olmak bizlere nasip oldu. Resmi sponsor olarak, kulübümüzü desteklemeye devam edeceğiz. Ispartaspor’a sahip çıkmamız gerekiyor. Zor bir süreçten geçiyoruz, bu ekonomik krizi birlikte atlatacağız. Birlikten kuvvet doğar” ifadelerini kullandı.

Anlaşma kapsamında E Koleji, Isparta32spor’un tüm kombine biletlerine ve satılacak maç biletlerine sponsor olacak. Bu değerli iş birliği, Isparta32spor’un yeni sezonda daha güçlü bir şekilde sahada olmasını sağlayacak.







