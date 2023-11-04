81 İlde Eş Zamanlı Operasyon: 216 Gözaltı

İçki Kaçakçılığı ve Sahteciliğe Karşı Dev Operasyon

İstanbul, 04 Kasım 2023 – İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, alkollü içki kaçakçılığı ve sahteciliğin önlenmesine yönelik ülke genelinde 81 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonun başarısını duyurdu. Operasyonun adı "Çengel Operasyonu" olarak belirlendi ve sonuçları oldukça etkileyiciydi.

Detaylar:

Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinasyonunda 81 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonun amacı, halkın can güvenliği ve sağlığını tehdit eden kaçak ve sahte içki ticaretini engellemek ve ülkenin büyük miktarda vergi kaybını önlemekti.

Operasyon sonucunda toplam 30 bin 126 litre etil alkol, 15 bin 300 litre kaçak sahte içki, 3 bin 132 şişe kaçak sahte içki, 1497 boş şişe, 2 bin 364 bandrol, 2 bin 658 alkol aroması ve 2 bin 134 etiket ele geçirildi.

Ayrıca, 25 kaçak ve sahte alkollü içki imalathanesi de tespit edildi.

Gelir İdaresi Başkanlığı ekiplerinin de katılımıyla yaklaşık 43 milyon TL'lik vergi kaybının önüne geçildi.

Bakan Yerlikaya'nın Açıklamaları:

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyon sonuçlarını değerlendirirken, operasyonu gerçekleştiren ekipleri tebrik etti ve şunları söyledi: "Ülkemizin dört bir yanında kaçakçılara ve sahteciliğe karşı operasyonlarımız artarak devam edecek."

Bu başarılı operasyon, halkın sağlığını tehdit eden ve vergi kaybına yol açan kaçak ve sahte içki ticaretine karşı önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.