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81 ile yeni genelge gönderildi! Kime ne kadar ödenecek?

81 ile yeni genelge gönderildi! Kime ne kadar ödenecek?
ISPARTA
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81 ile yeni genelge gönderildi! Kime ne kadar ödenecek? İşte tüm detaylar
Geçtiğimiz günlerde Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge ile birlikte sağlık çalışanlarına vazife malülü olma ve yakınlarına maaş ödeme uygulamalarının devreye gireceği açıklandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın müjdesini verdiği düzenleme için genelge yayınlandı. Peki hangi sağlık çalışanlarına hangi haklar gelecek?
 
 
Bütün dünyayı etkisi altına alan virüs salgını ülkemizi de olumsuz etkilemeye devam ediyor. Gerek ekonomide gerek sağlıkta gerekse sosyal alanda alınan tedbirler ile Türkiye bu sorunu en az hasarla atlatan ülkelerden biri haline geldi. Hem iş yerlerini hem çalışanları hem de hane halklarını koruyan önlemler alınmaya devam ediyor.

ÖN CEPHEDE ONLAR VAR
Sabah Gazetesi Yazarı Faruk Erdem'in haberine göre Türkiye virüsle savaşırken ön cephede hep sağlık çalışanlarını gördük. Hiç tanımadıkları insanlar için canlarını ortaya koyarak çalışan bu kardeşlerimize minnettarız. Halende bu savaşta en önde mücadeleye devam ediyorlar. Bu uğurda birçok sağlık çalışanı hayatını kaybederken, birçoğu da virüse yakalanarak uzun süren tedavi süreçlerinde sıkıntı çekiyor.
 
Bu noktada geçtiğimiz gün Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın verdiği müjde hepimizi sevindirdi. Başkan Erdoğan salgın döneminde hayatını kaybeden sağlık çalışanlarının, kadrolarına göre vazife malullüğü veya meslek hastalığı statülerinin hızla sonuçlandırma sağlanacağını söyledi.

TÜM HASTANELER KAPSAMDA
Daha sonra açıklama yapan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk da "Vazife malullüğü ve meslek hastalığı mevzuatımızda yeri olan ve SGK olarak yıllardır süreçlerini yakinen takip ettiğimiz konular. Salgın döneminde hayatını kaybeden sağlık çalışanlarımızın durumlarını, kadrolarına göre, vazife malulü veya meslek hastalığı kapsamında hızlıca ele alıyoruz" dedi. Bütün bu açıklamalardan sonra beklenen genelge de yayımlandı. Sağlık Bakanlığı genelgesiyle sağlık çalışanları için yeni haklar da getirilmiş oldu. Genelge ile, koronavirüs nedeniyle meslek hastalığı veya vazife malullüğünden, üniversite, ve özel dahil tüm sağlık kurumlarındaki çalışanlar yararlanabilecek.

BAŞVURULAR HIZLA SONUÇLANACAK
Başvurular ilgili birim amiri (İl, İlçe Sağlık Müdürü, Başhekim) sonrasında ise İl Sağlık Müdürü tarafından onaylanacak. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamındaki memurlar ile ilgili onaylanan başvurular İl Sağlık Müdürlüklerince Sağlık Bakanlığı'na gönderilecek. Sağlık Bakanlığı'na bağlı kurum ve kuruluşlarda istihdam şekli 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamı dışında görev yapan çalışanlara ilişkin onaylanmış başvurular ise, İl Sağlık Müdürlükleri tarafından Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlükleri'ne gönderilecek. Edindiğimiz bilgiler ve daha önceki uygulamalara göre sağlanan haklar özetle şöyle olacak:

VAZİFE MALULU SAYILANLAR
*Vefat eden yada çalışma gücünü kaybeden sağlıkçılar vazife malulü sayılacak
*Vazife malullerine veya yakınlarına belli şartlarda ikramiye ve hizmet süresine bakılmadan maaş ödenmektedir
*Maaşlara ek ödeme ve tazminatlar da eklenmektedir.
*Bu durumdaki kişilere faizsiz konut kredisi imkanı sağlanmaktadır
*Yakınlarına devlet memurluğu hakkı tanınmaktadır
*Belli oranlarda vergi indirimi sağlanmaktadır
*Bazı faturalarda özel indirimler uygulanıyor.
*Çocuklarına eğitim yardımları yapılıyor.

MESLEK HASTALIĞI SAYILANLAR
*Geçici iş göremezlik ödeneği veriliyor
*Sağlık durumuna göre sürekli iş göremezlik ödeneği bağlanıyor
*Vefat halinde yakınlarına gelir ve maaş ödeniyor
*Gelir bağlanmış kız çocuklarına evlenme ödeneği veriliyor
*Madde manevi tazminat ödenebiliyor.

KAÇ LİRA ÖDENECEK
- Emeklilik ikramiyesi 30 yıl üzerinden ödenecek.
- Vazife malullerine her yıl 3 bin 213-5 bin 842 lira arasında ek ödeme olacak.
- Çocuklarına aylık ilköğretimde 182, ortaöğretimde 273, yükseköğretimde 365 lira verilecek.
- Vazife malulü ve eşlerine ücretsiz seyahat hakkı olacak.
- Hayatını kaybedenlerin yakınlarına kamuda 1 kişilik istihdam hakkı olacak.
- Aylık bağlanacak.
- Hayatını kaybeden sağlık çalışanının ailesine bir konut için TOKİ'den faizsiz kredi kullandırılacak.
 
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