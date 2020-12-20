Halkımızın sağlıklı ve kaliteli et ihtiyacının karşılanması, güvenli gıdaya erişiminin güvence altına alınması için, 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu’nun çerçevesinde İlimiz genelinde Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan onay belgesi alarak faaliyetini sürdüren mezbahaların denetimleri, İl/İlçe Müdürlüğü ekiplerimiz tarafından aralıksız devam etmektedir.Mezbahalarda görevli resmi veteriner hekimler ve mezbaha sorumlusu veteriner hekimler ile birlikte gerçekleştirilen denetimlerde, mezbahaların teknik ve hijyenik koşulları, kasaplık hayvanların mezbahaya geliş evrakları, işletme padokları, kesim salonu, sakatat bölümleri, soğuk depolarda incelemeler yapılarak, işletmede tutulması gereken evraklar kontrol edilmektedir.Ayrıca, denetimlerde mezbaha sorumlularına genel hijyen, özel hijyen gereklilikleri, ekipman ile ilgili hususlar, personel hijyeni başta olmak üzere özellikle içinde bulunduğumuz pandemi sürecinde gıda işletmelerinde alınması gereken Covid-19 tedbirleri hakkında da bilgilendirmeler yapılmaktadır.Isparta İl Tarım ve Orman Müdürlüğü