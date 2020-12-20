Mezbahalarda görevli resmi veteriner hekimler ve mezbaha sorumlusu veteriner hekimler ile birlikte gerçekleştirilen denetimlerde, mezbahaların teknik ve hijyenik koşulları, kasaplık hayvanların mezbahaya geliş evrakları, işletme padokları, kesim salonu, sakatat bölümleri, soğuk depolarda incelemeler yapılarak, işletmede tutulması gereken evraklar kontrol edilmektedir.
Ayrıca, denetimlerde mezbaha sorumlularına genel hijyen, özel hijyen gereklilikleri, ekipman ile ilgili hususlar, personel hijyeni başta olmak üzere özellikle içinde bulunduğumuz pandemi sürecinde gıda işletmelerinde alınması gereken Covid-19 tedbirleri hakkında da bilgilendirmeler yapılmaktadır.
Isparta İl Tarım ve Orman Müdürlüğü