Kirada Fahiş Zamlara Karşı Dijital Kayıt Sistemi Getiriliyor

Türkiye'de kira fiyatlarındaki aşırı artışları kontrol altına almak ve diğer mülkiyet işlemlerini düzenlemek amacıyla yeni bir önlem alınıyor. 2024 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı, birden fazla konut sahibi olanların krediye erişimini sınırlamayı ve dijital kayıt sistemleri aracılığıyla konut, iş yeri kiraları ve ikinci el araç satışlarını izlemeyi hedefliyor.

Konut Projeleri Hızlandırılacak

Kira ve konut fiyatlarının durumunu göz önünde bulundurarak konut arzı artırılacak. Depremin yol açtığı konut kayıplarını telafi etmek için yeni sosyal konut projeleri geliştirilecek ve düşük gelirli vatandaşların konut sahibi olmaları kolaylaştırılacak. Sosyal Konut Projesi çerçevesinde 100 bin konut tamamlanacak. Kamunun uygun koşullarda sağladığı konut kredileri, ilk konut edinimini desteklemek amacıyla kullanılacak ve uygun fiyatlı projelere yönlendirilecek.

Kredi Kısıtlamaları ve Dijital Kayıt Sistemleri

Kredi kısıtlamaları gibi önlemlerle birden fazla konut sahibi olanların konut kredilerine erişimleri sınırlanacak. Konut ve iş yeri kiraları ile ikinci el araç satışları gibi işlemlerdeki idari kayıt eksiklikleri düzeltilerek dijital kayıt sistemleri oluşturulacak. Bu sayede bu işlemler dijital ortamda kaydedilecek, verilerin toplanması ve analizi standart hale getirilerek doğru politika kararları alınmasına yardımcı olunacak.

Dijital Varlıkların Vergilendirilmesi

Dijital sanal varlıkların kullanılmasına dayalı işlemlere yönelik mevzuat çalışmaları devam edecek. Dijital varlıkların vergilendirilmesi ve Türk hukuk sisteminde tanımlanması ile ilgili çalışmalar tamamlanacak.

Film ve Dizilere Destek

Türkiye'yi uluslararası bir film yapım merkezi haline getirmek amacıyla yerli ve yabancı yapım projeler desteklenecek. Yabancı film, dizi, yarışma ve müzik klip çekimlerinin Türkiye'de yapılması durumunda bu projelere çeşitli izinler ve içerik desteği verilecek.

Sosyal Yardım ve İstihdam

Sosyal yardım sistemi yeniden düzenlenecek ve iş gücüne katılımı engellemeyecek şekilde tasarlanacak. Aktif ve pasif iş gücü programları arasında bağlantı kurulacak ve sosyal yardım alıcılarına iş arama desteği sağlanacak.

Yoksullukla Mücadele

Yoksulluğun farklı yönleriyle mücadele edilecek, özellikle afetler gibi olağanüstü durumlar için hazır bir sosyal yardım ve hizmet altyapısı oluşturulacak.

Kamu Taşıtları

Kamu taşıtlarının kullanımı düzenlenecek ve ihtiyaç fazlası taşıtların devri veya geçici tahsis yoluyla karşılanması öncelikli olacak. Yeni taşıt alımlarında yerli üretim ve çevreci araçlara öncelik verilecek.

Kredi Kartlarına Yönelik Önlemler

Kredi kartları ile mal ve hizmet alımları ile nakit çekimlerde taksitlendirme süreleri gibi konular ele alınacak ve enflasyonu düşürmeye yönelik politikalara destek sağlanacak.

Bu önlemler, kira fiyatlarındaki artışları kontrol altına almayı, sosyal konutlara erişimi artırmayı, dijital kayıt sistemlerini geliştirmeyi ve ekonomik istikrarı sağlamayı amaçlamaktadır.