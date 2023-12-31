2024 MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ TARİFESİ YÜZDE 58,46 ARTIŞLA BELİRLENDİ!





2024 MOTOSİKLET MTV TARİFESİ









2024 MİNİBÜS, OTOBÜS VE KAMYONET MTV TARİFESİ











Araç sahiplerini yakından ilgilendiren gelişme! Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından Resmi Gazete'de yayımlanan yeni karara göre, 2024 yılında uygulanacak olan Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) tarifesi belirlendi. Yapılan düzenleme ile MTV, 2023'ün yeniden değerleme oranı olan yüzde 58,46 oranında artırıldı.2024 yılında uygulanacak MTV tarifesindeki bu artış, araç sahipleri için önemli bir mali değişiklik anlamına geliyor. Özellikle vergi mükellefleri, araçlarına ilişkin yeni vergi tutarlarını öğrenerek buna göre hazırlık yapacaklar.