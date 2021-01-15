2021 Yılı Afet Eğitim Yılı Oldu

https://www.afad.gov.tr/afete-hazir-turkiye

http://www.hazirol.gov.tr/

https://www.isay.gov.tr/.../OCAK/13/egitim-kiti-AFAD.pdf

İçişleri Bakanlığımız tarafından, afetlere hazırlıklı bir Türkiye için toplumda önlem alma kültürü oluşturmayı hedefleyen , bu dönüşümü gerçekleştirmek ve vatandaşlarımızın afetlerde güvende kalabilmeleri için 2021 yılı “Afet Eğitim Yılı” olarak ilan edildi. Bu kapsamda Vali Ömer Seymenoğlu da 2021 yılının ilk toplantısını AFAD İl Müdürlüğü’nde gerçekleştirerek Afet Eğitim Yılı’na dikkat çekmişti. Vali Seymenoğlu toplantıda başta AFAD İl Müdürlüğü olmak üzere toplumun tüm kesimlerinin bu eğitim faaliyetleri içerisinde yer almasının önemine değinerek çalışmalara derhal başlanması talimatı verdi.Yenişarbademli ilçesinde muhtarlar toplantısı düzenleyen Vali Seymenoğlu Afet Eğitim Yılı faaliyetlerinin startını da verdi. Muhtarlar toplantısında AFAD Eğitim Uzmanı Şengül Dokur; katılımcılara özellikle depremler sırasında alınacak önlemler ile ilgili bir sunum gerçekleştirerek deprem afetlerinde ilk 72 saatin altın değerinde olduğunu söyledi. Dokur, tüm vatandaşların deprem çantası hazırlamalarının da önemine değinerek depreme her an hazırlıklı olunması gerektiğine dikkat çekti.Isparta’nın birinci derece deprem kuşağında yer aldığının vurgulandığı eğitimde ilimizde bunun yanında sel, toprak kayması ve kaya düşmesi gibi doğal afetlere de maruz kalma riskinin olduğu söylendi.Eğitimde afet ve acil durumlara hazırlık, afetlerin oluşu ve etkileri, afet sırasında doğru davranış şekilleri, bulunduğumuz ortamlardaki risklerin önlenmesi, afet sonrası yaşanacaklar ile ilgili bilgilendirmede bulunuldu.Sizlerde ekteki Afet ve Acil Durumlar Eğitim kitinini ve görselleri inceleyerek afetlere hazır olma yolunda ilk adımı atabilirsiniz. Afetlere hazır olmada daha fazla bilgiyeveadreslerinden ulaşabilirsiniz.AFAD Başkanlığımız tarafından hazırlanan AFET VE ACİL DURUMLAR EĞİTİM KİTİ’ne buradan ulaşabilirsiniz.