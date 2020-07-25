İSTANBUL - Alfa Romeo, temmuz ayında devreye aldığı “Şimdi al 2021’de öde” kampanyasıyla kullanıcılarına satın alma kolaylığı sağlıyor.



Alfa Romeo açıklamasına göre, temmuz ayı boyunca Giulietta, yeni dış gövde detayları, uygun araç içi deneyimi, yeni kabin rötuşları ve geliştirilmiş motor yelpazesiyle ay boyunca yeni kullanıcılarını bekliyor. Markanın, sportif gövdenin performansla birleştiği otomobili Giulietta, 100 bin TL için 24 ay vadeli yüzde 0,99 faizli kredi imkanıyla kullanıcılara sunuluyor.

Giulietta’nın ödemeleri ise 6 ay sonra başlıyor. Kampanya kapsamında daha alt tutarlarda kredi kullanmak isteyenler, kendileri için uygun ödeme planını da belirleyebiliyorlar.



Açıklamaya göre, ay boyunca Alfa Romeo’nun sportif SUV'u Stelvio ve sportif sedanı Giulia’yı tercih edeceklere ise içinde Konfor Paketi (anahtarsız giriş), Park Asistanı Paketi (ön park sensörleri ve geri görüş kamerası), daha güçlü ses sistemi ve Sürücü Asistanı Paketi bulunan 40 bin TL değerindeki Premium Paketi ücretsiz hediye ediliyor.



