GÜCÜ ETKİSİNDE
ISPARTA CAM BALKONISPARTA BALIK SİPARİŞ

EĞİRDİR’DE CUMHURİYETİMİZİN 97. YIL COŞKUSU

EĞİRDİR’DE CUMHURİYETİMİZİN 97. YIL COŞKUSU
EĞİRDİR
40 Okunma
0
Isparta Düğün Salonları
ISPARTA mobilya kampanyaları
EĞİRDİR’DE CUMHURİYETİMİZİN 
97. YIL COŞKUSU BAŞLADI.
Cumhuriyetimizin 97. Yılı Kutlamaları İlçemizde bugün saat 13.00’de Kale Meydanında gerçekleşen çelenk sunma töreni ile başladı.
Törene Kaymakam Adem ÇELİK, Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanı Tümg. Emre TAYANÇ, Eğirdir Belediye Başkan Yardımcısı Erhan SAVRAN, Emniyet Müdürü Ayhan ZARİF, Jandarma Komutanı Yüzbaşı Fatih TÜRKMEN, İl Genel Meclisi Üyeleri, Daire Müdürleri, Sivil Toplum Kuruluşu Temsilcileri, Siyasiler, Öğretmenler ve Öğrenciler ile  çok sayıda  vatandaş katıldı.
Saygı Duruşu ve İstiklal Marşımızın okunması, Atatürk Anıtına çelenklerin sunulmasının ardından buradaki tören sona erdi, daha sonra Eğirdir Dağ Komando Okulu Şehitliğinde devam eden programda İlçe Müftüsü Mustafa TÜRKÖZ tarafından dualar edildi, Kur’an-ı Kerim Tilaveti gerçekleşti. Şehitlik mezarları dualarla  ziyaret edilerek çiçek bırakıldı.
29 EKİM 2020 Cumhuriyet Bayramı Kutlamaları yarın saat 10.00’de İlçe stadında devam edecek. Fakat havanın yağışlı olması halinde program Yazla Mahallesinde bulunan Kapalı Spor Salonunda gerçekleşecek. 
(EĞİRDİR BELEDİYESİ BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER BÜROSU)





























 
Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Isparta'da Cumhuriyetimizin 97’nci Yıldönümü Etkinlikleri Başladı
ISPARTA VALİSİ SEYMENOĞLU'NUN CUMHURİYET BAYRAMI VE KANDİL MESAJI
Tüm memurları ilgilendiriyor! Kamu personeli için özel program geliyor...
BAKA Yönetim Kurulu Isparta’da Toplandı
Isparta'daki 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Programı
Her yerde aranıyordu Isparta'da yakalandı
​Son dakika: NASA tarihi olayı resmen duyurdu! Bütün dünya bu haberi bekliyordu...
Isparta'da Kirazlı Dereye camdan kafeterya ve restoran
Türkiye'nin en büyük barajında jeneratör montajları başladı
Isparta'da narkotik operasyon!
ISPARTA'DA BİR İLK YERALTI BARAJI YAPILIYOR
Doktor, Polis, Bekçi ,Hemşire, 100 bin personel alınacak
ÜZÜM PAZARI NE ZAMAN BİTECEK? İŞTE DETAYLAR
DENİZDEN YENİ ÇIKAN GÖZDE BALIKLAR TEZGAHLARA İNDİ
Tüm detaylarıyla vergi yapılandırması! Hangi borçlar yapılandırma kapsamında?
Koronavirüs'te yeni gelişme K değerine dikkat!
Isparta Ferah Kebap'tan ​"Ata Ocağı'na Veda" Mektubu
Haber:​e-Devlet 'den milyonları ilgilendiren yeni hizmet! Pazartesi günü başlıyor!
TARIM GÖNÜLLÜLERİ ISPARTADA BULUŞUYOR
Isparta'da bayanlar Zumba yaptı
Sağlık Bakanı'ndan A'dan Z'ye aşı açıklaması: ne kadar koruyacak?
7'den 70'e Herkes bunu bekliyordu...
Haber: Yüz yüze sınavlar ile ilgili son dakika gelişmesi
MEB'den son dakika yüz yüze eğitim açıklaması
Son dakika: MEB okulların açılış tarihini duyurdu! 81 ile gönderildi! ders saatleri açıklandı
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

Dünyada şakına çeviren korona önlemleriDünyada şakına çeviren korona önlemleri
Isparta Belediyesi 4. Kitap Fuarına hafta sonu on binlerce kitapsever akın ettiIsparta Belediyesi 4. Kitap Fuarına hafta sonu on binlerce kitapsever akın etti
işte Isparta'da Davraz Kayak Merkezi'nin muhteşem özellikleriişte Isparta'da Davraz Kayak Merkezi'nin muhteşem özellikleri
Güzel Eğirdir'imizden kar manzaraları...Güzel Eğirdir'imizden kar manzaraları...
Isparta, Sütçüler, Yazılı Kanyon'dan Aralık ManzaralarıIsparta, Sütçüler, Yazılı Kanyon'dan Aralık Manzaraları
işte En ilginç hayvanlar! Böylesini görmediniz!işte En ilginç hayvanlar! Böylesini görmediniz!
Isparta Sütçüler Yazılı Kanyon Tabiat Parkı ve sonbaharIsparta Sütçüler Yazılı Kanyon Tabiat Parkı ve sonbahar
Dünyada şakına çeviren korona önlemleriIsparta Belediyesi 4. Kitap Fuarına hafta sonu on binlerce kitapsever akın ettiişte Isparta'da Davraz Kayak Merkezi'nin muhteşem özellikleriGüzel Eğirdir'imizden kar manzaraları...Isparta, Sütçüler, Yazılı Kanyon'dan Aralık Manzaralarıişte En ilginç hayvanlar! Böylesini görmediniz!Isparta Sütçüler Yazılı Kanyon Tabiat Parkı ve sonbahar
ISPARTA egzoz tamiriISPARTA DÖNER SİPARİŞISPARTA NAYAN KUAFÖRISPARTA uygun avm, ISPARTA BAYAN KUAFÖRÜ, ISPARTA cam balkon, ısparta kasap, ISPARTA PERDE , ISPARTA bilgisayar servisi, ısparta su arıtma cihazıISPARTA PREFABRİK EV, ISPARTA AKTAR, ISPARTA elektrikli bisiklet, ISPARTA sineklik, ISPARTA bilgisayar servisi, ISPARTA CAM BALKON, ISPARTA iç giyim, ISPARTA DELİNATÖR, ISPARTA BOYA MALZEMELERİısparta eğlence merkezlerisüpürge toz torbasıISPARTA TÜRKER AVM
Gücü Etkisinde
Isparta Haberleri
Isparta Reklam

ÇOK OKUNANLAR

Kimlik kartlarında yeni dönem! Resmi Gazete'de yayımlandıKimlik kartlarında yeni dönem! Resmi Gazete'de yayımlandı22 Ekim 2020
Isparta Ferah Kebap'tan ​"Ata Ocağı'na Veda" MektubuIsparta Ferah Kebap'tan ​"Ata Ocağı'na Veda" Mektubu24 Ekim 2020
Memur olmak isteyenler dikkat! İlanlarda Isparta ve Burdur'da var!Memur olmak isteyenler dikkat! İlanlarda Isparta ve Burdur'da var!22 Ekim 2020
TARIM GÖNÜLLÜLERİ ISPARTADA BULUŞUYORTARIM GÖNÜLLÜLERİ ISPARTADA BULUŞUYOR24 Ekim 2020
Son dakika: MEB okulların açılış tarihini duyurdu! 81 ile gönderildi! ders saatleri açıklandıSon dakika: MEB okulların açılış tarihini duyurdu! 81 ile gönderildi! ders saatleri açıklandı23 Ekim 2020
MEB'den son dakika yüz yüze eğitim açıklamasıMEB'den son dakika yüz yüze eğitim açıklaması23 Ekim 2020
Bakan yüz yüze açıklamasında '' 'Bu artık rica değil' DediBakan yüz yüze açıklamasında '' 'Bu artık rica değil' Dedi22 Ekim 2020
Türkiye'ye 25 yıl yetecek önemli doğal gaz açıklamasıTürkiye'ye 25 yıl yetecek önemli doğal gaz açıklaması22 Ekim 2020
Haber: Milyonlarca kişiye müjde! 18 ay taksit yapılacakHaber: Milyonlarca kişiye müjde! 18 ay taksit yapılacak23 Ekim 2020
Günün en önemli başlıkları haberleriGünün en önemli başlıkları haberleri23 Ekim 2020
7'den 70'e Herkes bunu bekliyordu...7'den 70'e Herkes bunu bekliyordu...24 Ekim 2020
Sağlık Bakanı'ndan A'dan Z'ye aşı açıklaması: ne kadar koruyacak?Sağlık Bakanı'ndan A'dan Z'ye aşı açıklaması: ne kadar koruyacak?24 Ekim 2020
Haber:​e-Devlet 'den milyonları ilgilendiren yeni hizmet! Pazartesi günü başlıyor!Haber:​e-Devlet 'den milyonları ilgilendiren yeni hizmet! Pazartesi günü başlıyor!24 Ekim 2020
Haber: Yüz yüze sınavlar ile ilgili son dakika gelişmesiHaber: Yüz yüze sınavlar ile ilgili son dakika gelişmesi24 Ekim 2020
Isparta'da bayanlar Zumba yaptıIsparta'da bayanlar Zumba yaptı24 Ekim 2020
Isparta'da Kirazlı Dereye camdan kafeterya ve restoranIsparta'da Kirazlı Dereye camdan kafeterya ve restoran26 Ekim 2020
Isparta'da PTT'nin 180’inci Yıldönümü KutlandıIsparta'da PTT'nin 180’inci Yıldönümü Kutlandı23 Ekim 2020
Tüm detaylarıyla vergi yapılandırması! Hangi borçlar yapılandırma kapsamında? Tüm detaylarıyla vergi yapılandırması! Hangi borçlar yapılandırma kapsamında? 25 Ekim 2020
ÜZÜM PAZARI NE ZAMAN BİTECEK? İŞTE DETAYLARÜZÜM PAZARI NE ZAMAN BİTECEK? İŞTE DETAYLAR25 Ekim 2020
Koronavirüs'te yeni gelişme K değerine dikkat!Koronavirüs'te yeni gelişme K değerine dikkat!25 Ekim 2020