Cumhuriyetimizin 97. Yılı Kutlamaları İlçemizde bugün saat 13.00’de Kale Meydanında gerçekleşen çelenk sunma töreni ile başladı.Törene Kaymakam Adem ÇELİK, Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanı Tümg. Emre TAYANÇ, Eğirdir Belediye Başkan Yardımcısı Erhan SAVRAN, Emniyet Müdürü Ayhan ZARİF, Jandarma Komutanı Yüzbaşı Fatih TÜRKMEN, İl Genel Meclisi Üyeleri, Daire Müdürleri, Sivil Toplum Kuruluşu Temsilcileri, Siyasiler, Öğretmenler ve Öğrenciler ile çok sayıda vatandaş katıldı.Saygı Duruşu ve İstiklal Marşımızın okunması, Atatürk Anıtına çelenklerin sunulmasının ardından buradaki tören sona erdi, daha sonra Eğirdir Dağ Komando Okulu Şehitliğinde devam eden programda İlçe Müftüsü Mustafa TÜRKÖZ tarafından dualar edildi, Kur’an-ı Kerim Tilaveti gerçekleşti. Şehitlik mezarları dualarla ziyaret edilerek çiçek bırakıldı.29 EKİM 2020 Cumhuriyet Bayramı Kutlamaları yarın saat 10.00’de İlçe stadında devam edecek. Fakat havanın yağışlı olması halinde program Yazla Mahallesinde bulunan Kapalı Spor Salonunda gerçekleşecek.(EĞİRDİR BELEDİYESİ BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER BÜROSU)