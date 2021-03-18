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BAŞKAN VELİ GÖK'ÜN DESTEĞİ ALTIN MADALYA GETİRDİ

BAŞKAN VELİ GÖK'ÜN DESTEĞİ ALTIN MADALYA GETİRDİ
EĞİRDİR 0
Isparta Düğün Salonları
BAŞKAN VELİ GÖK'ÜN DESTEĞİ
ALTIN MADALYA GETİRDİ.
Tebrikler Belediyemiz Antrenörü Kadir Eken.
Eğirdir Belediye Başkanı Veli Gök'ün desteğiyle Türkiye Taekwondo Federasyonu tarafından, 10-17 mart tarihleri arasında İstanbul'da düzenlenen ve tüm kategorilerde 44 ülkeden 1590 sporcunun mücadele ettiği Uluslararası Turkish Open Taekwondo turnuvasında takım olarak altın, bireyselde ise bronz madalya elde ettik. Ülkemize ve Ispartamıza hayırlı olsun. Desteklerinden dolayı Eğirdir Belediye Başkanı Veli Gök'e, Gelendost Belediye Başkanı Mehmet Sezgin'e, Isparta Taekwondo İl temsilcisi Emin Büyükkut'a, yarışmaya hazırlık aşamasında, şampiyonluk yolunda, takım olarak beraber olan Murat Kandemir'e, İsmail Kul'a teşekkürler. Böyle bir günde bizleri gururlandıran sporcularımızı tebrik ediyoruz.

EĞİRDİR BELEDİYESİ

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