Toros Dağları'nda yaşayan yaban keçileri, Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar 6. Bölge Müdürlüğü ekiplerince drone ile havadan görüntülendi. 6. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Türkiye'de yaban keçilerine Ege, Akdeniz, Güneydoğu ve Doğu Anadolu Bölgelerinde rastlandığı bildirildi.



Toroslar'ın yaban keçileri havadan görüntülendi

Toros Dağları'nda yaşayan yaban keçileri, Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar 6. Bölge Müdürlüğü ekiplerince drone ile havadan görüntülendi.

6. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Türkiye'de yaban keçilerine Ege, Akdeniz, Güneydoğu ve Doğu Anadolu Bölgelerinde rastlandığı bildirildi.

Birçok memeli türe ev sahipliği yapan Antalya'da, yaban keçilerinin türünü korumak için de önemli çalışmalar yürütüldüğü belirtilen açıklamada, yaban hayatının tanınması, kamuoyunda farkındalık oluşturulması ve türün kaçak avlanmasının önüne geçilmesinin amaçlandığı belirtildi.

Bölgedeki yaban keçilerinin varlığının korunması için kaymakamlıklar, belediyeler, muhtarlıklar, yöre halkı, fahri av müfettişleri ve sivil toplum kuruluşlarıyla yapılan iş birliğinin başarıyı getirdiği vurgulanan açıklamada, "Personelimiz 7 gün 24 saat esasında var gücüyle yaban hayatının korunması kapsamında kış aylarında yaptığı yemleme desteğinin yanında popülasyon durumlarının tespiti için de üniversitelerle işbirliği yaparak envanter çalışmaları gerçekleştiriyor." ifadelerine yer verildi.

Bu arada, Toros Dağları'nda görülen yaban keçileri, Doğa Koruma ve Milli Parklar 6. Bölge Müdürlüğü ekiplerince drone ile havadan görüntülendi. Bölgedeki yaban keçilerinin hareketliliği izleyenlerin ilgisini çekti.









