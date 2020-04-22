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Salda Gölü'nde "el arabalı" ve "tırmıklı" hassas çalışma

Salda Gölü'nde "el arabalı" ve "tırmıklı" hassas çalışma
BURDUR
G.Tarihi: 22.04.2020 17:05
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Burdur'un Yeşilova ilçesinde beyaz kumsalı ve turkuaz rengi suyuyla ''Türkiye'nin Maldivleri'' olarak ünlenen Salda Gölü yakınında çevre düzenlemesi yapan yüklenici firmanın alandan usulsüzce aldığı malzeme, hassas çalışmayla yerine bırakılıyor. Bakanlığın görevlendirdiği akademisyenlerden oluşan kurulun nezaretin yürütülen çalışmalarda, işçiler alandan alınan malzemeyi eski yerine taşımak için el arabası, kürek ve tırmıklarla hassas bir çalışma yürütüyor.

Salda Gölü'nde "el arabalı" ve "tırmıklı" hassas çalışma
- Burdur'da ''Türkiye'nin Maldivleri'' olarak ünlenen Salda Gölü yakınında çevre düzenlemesi yapan yüklenici firmanın usulsüz çalışmayla alandan aldığı malzeme, iş makinesi kullanılmadan el arabası, kürek ve tırmıklarla orijinali gibi yerine konuluyor
- Prof. Dr. Candan Gökçeoğlu: "İnşallah restorasyonu en kısa sürede bitireceğiz. Biz de çalışmanın başında duruyoruz. Burada çalışan işçilere küreği, tırmığı nasıl kullanacaklarını gösteriyoruz. Yapılan hata telafi edilebilir durumda"
- "Malzememizi geri kazanmış olacağız. Dolayısıyla buradaki orijinal topoğrafyayı yine orijinal malzemesiyle geri oluşturacağız"

 Burdur'un Yeşilova ilçesinde beyaz kumsalı ve turkuaz rengi suyuyla ''Türkiye'nin Maldivleri'' olarak ünlenen Salda Gölü yakınında çevre düzenlemesi yapan yüklenici firmanın alandan usulsüzce aldığı malzeme, hassas çalışmayla yerine bırakılıyor.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Salda Gölü'nde çevre düzenlemesi çalışmasını yürüten yüklenici firmanın göl kenarına yaklaşık 800 metre uzaktaki bir noktadan iş makinesiyle alınan ve kamyonla taşınan malzemeyle tesviye çalışması yapması üzerine alanın eski haline getirilebilmesi için bilim insanlarının da yer aldığı bir çalışma başlattı.
Bakanlığın görevlendirdiği akademisyenlerden oluşan kurulun nezaretin yürütülen çalışmalarda, işçiler alandan alınan malzemeyi eski yerine taşımak için el arabası, kürek ve tırmıklarla hassas bir çalışma yürütüyor.

İş makinesi sokulmayan alanda görev yapan işçiler, bilim insanlarının kontrolü ve yönlendirmesiyle taşıdıkları malzemeyi Beyaz Adalar bölgesindeki orijinal yerlerine bırakıyor.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığının çevre projelerinde görüşlerini almak üzere üniversitelerin öğretim üyesi bilim insanlarının da katılımıyla oluşturduğu Çevre ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu üyeleri, geçen hafta yaşanan olaydan hemen sonra Salda Gölü'nde incelemelerde bulundu.
Vakit geçirmeden jeoekolojik restorasyonuna başlanan alandaki çalışmanın alandaki alınan malzemenin tekrar yerine konmasıyla birkaç gün içinde tamamlanması öngörülüyor. 
Çalışmaları denetleyen ve alanda inceleme yapan üniversitelerin biyoloji, jeoloji ve deniz bilimleri ana bilim dallarında yer alan akademisyenlerin yer aldığı kurul üyeleri, çalışmaları aşama aşama, kurula başkanlık da eden Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'a aktarıyor. 

- "Yapılan hata telafi edilebilir durumda"
Sahada çalışmaları sürdüren bilim insanlarından Hacettepe Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Candan Gökçeoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, alanı titiz bir çalışmayla eski haline geri getireceklerini söyledi.
Alınan malzemenin yine Salda Gölü yakınında olduğunu, bozulmadığını anlatan Gökçeoğlu, ''İnsan maharetiyle ve küreklerle mümkün olduğu kadar malzemenin saflığı korunarak el arabası gibi küçük tekerli araçlarla malzemeyi eski yerine taşıyoruz. Alana herhangi bir iş makinesi sokmadan çalışmayı gerçekleştiriyoruz.'' ifadelerini kullandı.
Yürütülen titiz çalışmayla birkaç güne kadar alanın orijinal haline döneceğini belirten Gökçeoğlu, şöyle konuştu:
''Bu alan göl kıyısına yaklaşık 800 metre uzaklıkta. Bu mesafe göl suyunun hidrolojik sistemini etkilemiyor ancak yine de Özel Çevre Koruma Bölgesi ilan edilen bu alandan bir çakıl taşının bile kaldırılmaması gerekiyor. İnşallah restorasyonu en kısa sürede bitireceğiz. Biz de çalışmanın başında duruyoruz. Burada çalışan işçilere küreği, tırmığı nasıl kullanacaklarını gösteriyoruz. Yapılan hata telafi edilebilir durumda. Buradan çıkan malzeme yapı, dolgu veya süs malzemesi olarak kullanılacak nitelikte bir malzeme değil. Şimdi bu malzemeyi insan maharetiyle eski topoğrafyasına uygun şekilde yerine yerleştiriyoruz. Çalışmamızı en güzel biçimde sonuçlandıracağız.''
Alandaki malzemenin yapısına ilişkin bilgi veren Gökçeoğlu, ''Bu malzeme aslında yoğun killi bir malzeme. Kil olduğunu nasıl anlıyoruz? Topaklanmasından ve dilimizle basit bir test yaptığımızda dilimizdeki suyu çekmesinden anlıyoruz. Yapı, dolgu, beton veya süs malzemesi gibi amaçlarla kullanılabilecek türden bir malzeme değil.'' diye konuştu.

- ''Alanı orijinal haline dönüştüreceğiz" 
Kendilerinin gözetiminde işçilerin hassas bir çalışma yürüttüğünü dile getiren Gökçeoğlu, ''Malzememizi gayet saf biçimde yığıldığı yerden tekrar işçi maharetiyle, el maharetiyle yükleyip tekrar buraya getirip tırmık ve kürekle görüldüğü gibi orijinal haline dönüştürmeye gayret ediyoruz. İş makinesiyle belki bir günde yapılacak bir iş ama orijinalliğini koruma açısından ve istiflendiği yerde başka minerallerle karışmasın diye gerekli özeni ve ayrıntıyı göstererek malzemeyi el işçiliğiyle geri getiriyoruz. Çalışmalar tamamlandığında da malzememizi geri kazanmış olacağız. Dolayısıyla buradaki orijinal topoğrafyayı yine orijinal malzemesiyle geri oluşturacağız.'' diye konuştu.

- Salda Gölü 7 gün 24 saat kamerayla izlenecek
Öte yandan Salda Gölü'nü 7 gün 24 saat takip edecek kamera sisteminin kurulumu da tamamlandı. Sistemin devreye girmesiyle birlikte vatandaşlar Salda Gölü'nü 24 saat boyunca www.saldagolu.gov.tr adresinden izleyebilecek.
Göl yakınında çevre düzenlemesi yapan yüklenici firmanın usulsüz çalışma yaptığı iddiaları üzerine Bakan Kurum'un talimatıyla sahaya gelen Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürü Mehmet Ali Kahraman, yüklenici firma hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunulduğunu bildirmişti.
Burdur Valiliğinden yapılan açıklamada ise "Salda Gölü'nde sorumlu firmayla ilgili idari ve adli süreç başlatılmıştır. Süreç, Valiliğimiz tarafından yakından takip ediliyor." denilmişti.
 
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