BURDUR - Burdur'un Yeşilova ilçesinde, beyaz kumsalı ve turkuaz suyuyla ''Türkiye'nin Maldivleri'' olarak ünlenen Salda Gölü çevresindeki kaçak ve depreme dayanıksız lokanta ve tesis yıkıldı.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Salda Gölü kıyısında bulunan kaçak yapıların yıkıldığı bildirildi.

Açıklamada, "Müdürlüğün değerlendirmeleri ve Antalya 2 Numaralı Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonunun kararına istinaden, deprem analiz raporları olumsuz çıkan ve izinsiz yapılar bulunan Sultan Pınarı Lokanta ve Tesislerinin yıkımı gerçekleşti." ifadeleri kullanıldı.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, yıkıma ilişkin görüntüleri de basın mensuplarıyla paylaştı.



