İnternetten canlı yayına katılan türkücü Sümer Ezgü tabureden düşünce güldürdüAntalya'da yaşayan Türk Halk Müziği Sanatçısı Sümer Ezgü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında internet üzerinden katıldığı programda, tabureden düşünce izleyenlerini güldürdü.Ezgü, Kovid-19 tedbirleri kapsamında internetten yapılan canlı yayın programına katıldı. Program devam ederken piyano taburesine oturduğunu unutarak arkasına yaslanmak isteyen Ezgü, dengesini kaybedip yere düştü.İlk başta şaşkınlık yaşanırken, program sunucusu Duygu Canbaş, "Sümer iyi misin" diye sordu. Ezgü'nün yerden kahkaha atarak kalkıp "iyiyim" demesi üzerine programa katılanlar gülüştü.Canlı yayına 5 dakika kala apar topar piyanosunun taburesine oturduğunu belirten Ezgü, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sohbet sırasında sandalyede oturduğu düşüncesiyle arkasına yaslamak isterken düştüğünü söyledi.Ezgü, "Ciddi bir konu konuşuyorduk ama bir anda komik bir durum ortaya çıktı. Ben, Duygu ve programdaki herkes gülmekten kırılmaya başladık." dedi.Spor akademisi mezunu olduğunu, hentbol geçmişinden dolayı hemen kendini toparladığını dile getiren Ezgü, şunları kaydetti:"Hentbol eğitimleri sırasında hocamız bize düşmeyi ve yuvarlanmayı öğrettiği için ben de aynı teknikle düşer düşmez yuvarlanıp kalktım. Çok güldük, müthiş bir şey oldu. Canlı yayında düşmem korona günlerinin anısı oldu. Dışarıya çıkma arzusu içinde olduğumuz için çok gerginiz, bu olayı yaşamamız komik oldu. Bu zorlu süreci de üreterek geçirmeye çalışıyoruz. Çünkü müzik bir sığma, insanların kendini iyi hissetme aracı. Biz de yaptığımızı bu canlı yayınlarla kendimizi ve diğer insanları mutlu etmeye çalışıyoruz."