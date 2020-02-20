Ege Üniversitesinde 5 yıl önce öğrenciler arasında çıkan kavgada öldürülen Fırat Çakıroğlu, Burdur Ülkü Ocakları tarafından düzenlenen yürüyüşle anıldı.Ege Üniversitesinde 5 yıl önce öğrenciler arasında çıkan kavgada öldürülen Fırat Çakıroğlu, Burdur Ülkü Ocakları tarafından düzenlenen yürüyüşle anıldı.Burdur köprübaşından başlayan anma yürüyüşü cumhuriyet meydanında yapılan dua ve Burdur Ülkü Ocakları Başkanı Şaban Höl tarafından yapılan basın açıklamasıyla sona erdi.Burdur Ülkü Ocakları Başkanı Şaban Höl; “Fırat Yılmaz Çakıroğlu’nu, tüm ülkücü şehitlerimizi ve güvenlik güçlerimizi, terör örgütleri tarafından şehit edilen kimseleri anmak için buradayız. Yunanistan milletvekilinin bayrağımıza yaptığı saygısızlığı kınamak, insanlara farkındalık yaratmak için böyle bir etkinlik düzenledik. Amacımız insanlara minnet borcumuzu göstermek.” dedi.