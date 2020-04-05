BURDUR VALİLİĞİ'NDEN DUYURU

A Seyahat izin Belgesi Taleplerinin Alınması;Bakanlığımıza ait Alo 199,Bakanlığımızın E- Başvuru sistemi,Valilik ve kaymakamlıklardaki seyahat izin kurullarına doğrudan başvuru, usulleri geçerli olacaktır.Seyahat izin belgeleri çıkış illerinden tek gidiş veya gidiş/geliş şeklinde düzenlenecek.Seyahat izin belgeleri tek gidiş için düzenlenecek ise 36 saate kadar, gidiş geliş amacıyla düzenlenecek ise 72 saate kadar geçerli olacaktır.