BURDUR VALİLİĞİ'NDEN DUYURU
05.04.2020 TARİHLİ VE 27 SAYILI İL HIFZISSIHHA KURULU KARARI
A Seyahat izin Belgesi Taleplerinin Alınması;
Bakanlığımıza ait Alo 199,
Bakanlığımızın E- Başvuru sistemi,
Valilik ve kaymakamlıklardaki seyahat izin kurullarına doğrudan başvuru, usulleri geçerli olacaktır.
Seyahat izin belgeleri çıkış illerinden tek gidiş veya gidiş/geliş şeklinde düzenlenecek.
Seyahat izin belgeleri tek gidiş için düzenlenecek ise 36 saate kadar, gidiş geliş amacıyla düzenlenecek ise 72 saate kadar geçerli olacaktır.