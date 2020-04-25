













20.04.2020 tarihinde Yeşilova Belediye Başkanı Mümtaz ŞENEL ve eşi Fatma ŞENEL’in ikametlerinde uğradıkları silahlı saldırı neticesiyaralanmaları olayının aydınlatılmasına yönelik Burdur ve Antalya İl Emniyet Müdürlüğü KOM, İstihbarat ve Asayiş Şube Müdürlükleri ilebirlikte yapılan geniş kapsamlı koordineli çalışma sonucunda olayın gerçekleştiği gün şüphelilerin yakalanması sağlanmış,Bu kapsamda olay ile ilişkisi olduğu tespit edilen 13 kişi yakalanarak gözaltına alınmıştır.Şahısların ikametlerinde yapılan aramalarda; çok sayıda dijital materyal, 1 adet 7,65 mm çapında tabanca, 1 adet 9 mm çapındatabanca toplam 2 adet tabanca, 1 adet uzun namlulu silah, , 1 adet seyyar dipçikti av tüfeği, 1 adet yarı otomatik av tüfeği, 1 adet avtüfeği, toplam (4) adet uzun namlulu silah, 6 adet 7.65 dolu fişek, 20 adet 9*19 mm dolu fişek, 38 adet 9*19 mm çapında boş kovan, 16 adet 45 calibre boş kovan, 1 adet çekirdeği hasar görmüş dolu 45 calibre fişek, 2 adet 45 calibreye ait şekli bozulmuş çekirdek, 4 adet 9*19 mm çapında mermi çekirdeği, 31 adet 12 calibre dolu fişek, 12 adet 16 calibre dolu fişek, 1 adet boş şarjör ele geçirilmiştir.Haklarında “Suç İşlemek Amacıyla Silahlı Örgüt Kurmak, Silahla Yaralama, Konut Dokunulmazlığını İhlal, Uyuşturucu MaddeBulundurmak ve Kullanmak, 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet ve 5809 Sayılı Kanuna Muhalefet” suçlarından işlem yapılan şahıslardan,6 kişi adli işlemler sonucu Savcılık talimatıyla serbest bırakılmış,1) L.A., 2) N.E.E., 3) G.K., 4) M.S.K. isimli şahıslar Adli Kontrol Şartı ile serbest kalmış,1) Ş.G., 2) D.B., 3) E.E. ise 25.04.2020 tarihinde çıkarıldıklarıMahkemece tutuklanmışlardır.Kamuoyuna saygıyla duyurulur. 25/04/2020T.C. BURDUR VALİLİĞİ