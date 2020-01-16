Burdur Merkez Aziziye Kocapınar Göletinde su seviyesi yükseliyor. 1.000.000 m³ su depolama kapasitesine sahip olan göletimiz, 3.090 dekar tarımsal arazinin modern sulama sistemi ile sulanmasını sağlayacaktır.
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