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Burdur'da il hıfzıssıhha kurulu yeni kararlar aldı

Burdur'da il hıfzıssıhha kurulu yeni kararlar aldı
BURDUR
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Isparta Düğün Salonları
İTİMAT MOIBİLYA
T.C.
BURDUR VALİLİĞİ
HIFZISSIHHA KURUL KARARI
 
Karar Tarihi        :10.04.2020
Karar No        :28
Kararın Konuları    :COVID-19 (Yeni Koronavirus) hastalığının yayılmasına karşı alınması gereken önlemler.
 
İl Hıfzıssıhha Kurulumuz, Umumi Hıfzıssıhha Kanunun 23. Maddesine göre, 10.04.2020 Cuma günü saat 10:00’da Vali Hasan ŞILDAK başkanlığında toplanarak aşağıdaki kararları almıştır.
Koronavirüs salgınının toplum sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek, sosyal hareketliliği ve insanlar arası teması azaltarak sosyal izolasyonu tesis etmek amacıyla bugüne kadar birçok tedbir alınmıştır.

1.    Bu çerçevede 26.03.2020 tarih ve 18 Sayılı İl Hıfzıssıhha Kurulu;  İl, İlçe, Belde Belediyeleri ile Mahalli İdare Birliklerinin Meclisleri ve İl Genel Meclislerinin çalışmalarına yönelik olarak,1593  Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 27 ve 72’nci maddeleri uyarınca Burdur İli genelinde İl, İlçe, Belde Belediyeleri ve Mahalli İdare Birlikleri ile İl Genel Meclisinin Nisan, Mayıs ve Haziran ayı toplantılarının ertelenmesi ve bu süre zarfında yerel yönetimlerin görevlerinin aksamaması ve devamlılığının sağlanması için meclislerinin toplanmasının çok zorunlu olduğu hallerde, gerekli sağlık tedbirlerinin alınması sağlanarak olağanüstü toplantı yapılması için izin verilebilmesi kararı alınmıştır.

Burdur İl Özel İdaresi Encümen Müdürlüğünün 09.04.2020 tarihli talebine istinaden;  5302 Sayılı İl özel İdaresi Kanunun 10/j,17 ve 47. Maddelerine istinaden görev süreleri sona eren Encümen ve İhtisas Komisyonlarının yenilenmesi, denetim komisyonu raporunun meclis bilgisine sunulması,2019 yılı kesin hesabı ile taşınır mal kesin hesabı ve diğer acil durumların görüşülmesi amacıyla 15 Nisan 2020 tarihinde gerekli tedbirlerin alınarak olağanüstü toplanmasına,

2.    17.02.2005 tarih ve 25730 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik Hükümleri gereği İlimiz Merkez İlçe sınırlarında bulunan ve yaygın olarak kullanılan halk çeşmelerinde etkin klorlama yapılmaması ve bu çeşmelerden su doldurmak için sırada bekleyen vatandaşlar tarafından sosyal mesafenin korunmaması nedeniyle hastalığın yayılması riski oluştuğundan Tek Çeşmesi, Dereboğazı Çeşmesi, Antalya yolu Ağlasun yol ayrımında bulunan Taşkapı Çeşmesi ve MAKÜ İstiklal Yerleşkesi kavşağında bulunan MAKÜ çeşmesinin ilgili mahalli idare tarafından (Burdur Belediyesi, İl Özel İdare ) kapatılarak kullanımının yasaklanmasına ve Belediye  Başkanlığınca bu çeşmelerin kapatıldığının halka duyurulmasına,

3.    24.03.2020 tarih ve 15 Sayılı İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan ;  İl merkezi ve ilçelerimizde tüm marketler 09.00-21.00 saatleri arasında hizmet vermesi tedbirine ek olarak TEKEL Büfeleri ve  Bakkalların faaliyetlerinin saat 22.00 itibarıyla sınırlandırılmasına,

2. ve 3. Maddelerde belirtilen tedbirlere uymayanlar hakkında 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282 nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesine, ayrıca konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195’nci maddesi kapsamında adli işlemlerin başlatılmasına;
 
4.    Koronavirüs (Covid-19) salgınının toplum sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek, sosyal hareketliliği ve insanlar arası teması azaltmak suretiyle sosyal izolasyonu tesis edebilmek adına uygulanan tedbirler kapsamında; Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun önerisi, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda ilgi Genelgemiz ile 01.01.2000 tarihinden sonra doğmuş olanların sokağa çıkmaları geçici olarak yasaklanmış olmakla birlikte; 01.01.2000 sonrası doğmuş, doğuştan ya da sonradan herhangi bir hastalık veya kaza sonucu bedensel, zihinsel, ruhsal, duygusal ve sosyal yetilerini kaybetmiş, günlük hayatın alışılmış, tekrar eden gereklerini önemli ölçüde kendi başına yerine getirememesi nedeniyle başkalarının desteğine gereksinim duyan bireylerin uzun süre kapalı alanda kalmasının ruhsal ve fiziksel olarak sağlıkları üzerinde oluşturabileceği muhtemel olumsuzlukların dikkate alınması neticesinde Otizm, Ağır Mental Retardasyon, Epilepsi, Down Sendromu gibi tanısı konulmuş “Özel Gereksinimi olan çocuk ve gençlerimizin ebeveyn veya bakıcıları refakatinde, rahatsızlıklarını kanıtlayıcı rapor vb. belgeleri yanlarında bulundurmak, enfeksiyon yayılımını engelleyecek uygun şartları yerine getirmek, sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske kullanmak, el temizliği ve hijyene uymak koşulu ile ikametlerinden çıkmalarına, park ve bahçelerde dolaşmalarına, aynı il sınırları içinde araçla seyahat etmelerine izin verilmesine,
 
Oy birliğiyle karar verilmiştir.
 
 
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