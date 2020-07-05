BURDUR - Burdur'un Gölhisar ilçesinde Havva ve Kadir Ural çifti tarafından yaptırılacak 8 derslik okulun temeli atıldı.

Burdur Valisi Ali Arslantaş, temel atma töreninde yaptığı konuşmada, Burdur'un eğitimde Türkiye'nin en iyi illeri arasında yer aldığını belirtti.

Okulun hayır sever aile tarafından yapılmasının mutluluk verici olduğunu anlatan Arslantaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu hayırda toplumla helalleşmeyi görüyoruz. Bu topraklarda kazandıklarını yine bu topraklarda yaşayan insanlara vakfettiklerini görüyoruz. Biz onların helalliklerini milletimizin adına alıp kabul ediyoruz. Allah onlardan razı olsun sayılarını artırsın. Burada yetişecek çocuklarımız tarihlerinden alacakları güçle geleceğe heyecanını taşıyacaklar ve inşallah onları devletimizin değişik kademelerinde ekonomiye yön veren insanlar olarak bu milletin hizmetinde göreceğiz."

Törene, AK Parti Milletvekili Bayram Özçelik, Kaymakam Mustafa Ünver Böke ve okulu yaptıran Ural çifti ile vatandaşlar katıldı.

Vali Arslantaş, tören sonrası ilçede çeşitli kurumları ziyaret etti.





















