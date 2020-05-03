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Burdur'da 6 bina karantinaya alındı

Burdur'un Bucak ilçesinde, başka bir ilçedeki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının temaslı olduğu tespit edilen 6 bina için karantina kararı alındı.

Burdur'da 6 bina karantinaya alındı
BURDUR
G.Tarihi: 03.05.2020 20:30
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Burdur'da 6 bina karantinaya alındı
Burdur'un Bucak ilçesinde, başka bir ilçedeki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının temaslı olduğu tespit edilen 6 bina için karantina kararı alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Çeltikçi ilçesinde Kovid-19 teşhisi konulan kişilerin temas ettiği bazı vatandaşların Bucak'ta olduğu belirlendi.
Bunun üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla salgının bir an önce engellenmesi ve vatandaşların sağlık güvenliğinin korunması amacıyla ilçede toplam 16 dairenin bulunduğu 6 bina, yeni bir değerlendirmeye kadar karantinaya alındı.
Fatih, Sanayi, Mimar Sinan ve Mehmet Akif mahallelerindeki binaların giriş ve çıkışları güvenlik şeridiyle kapatıldı, binalarda polis ve sağlık ekipleri önlem aldı. 
Çeltikçi ilçesinde 27 Nisan'da iki kişinin Kovid-19 testi pozitif çıkınca, iki mahalle karantinaya alınmıştı. 


 
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