Koronavirüs tedbirleri kapsamında İl Merkezindeki yoğunluğun azaltılması amacıyla Gazi Caddesi, Atatürk Caddesi, Cumhuriyet Caddesi ve Kışla Caddesinde araçların duraklama yapması ve park etmesi yasaklanmıştır.BURDUR VALİLİĞİ