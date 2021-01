AK Parti Antalya Milletvekilleri İbrahim Aydın, Mustafa Köse ve Tuba Vural Çokal ile Ak Parti İl Başkanı İbrahim Ethem Taş ve yönetim kurulu üyeleri Antalya Ticaret ve Sanayi Odası’nı ziyaret etti.ATSO Başkan Yardımcısı Mustafa Atılgan ve Yönetim Kurulu Üyesi Cahit Şahin’in de bulunduğu ziyarette ATSO Başkanı Davut Çetin, milletvekillerine pandemi sürecinde ATSO’nun yaptığı çalışmalar ve Antalya ekonomisi hakkında bilgiler verdi.Ekonomisinin büyük oranda turizme bağlı olmasından dolayı pandemiden 81 il içinde en fazla etkilenen ilin Antalya olduğunu belirten Davut Çetin, “desteklerin il ve sektör bazında farklılaştırılarak verilmesi talebimizi ziyaretiniz vesilesiyle de yinelemek istiyorum. Pandemiden en fazla etkilenen ve ağır darbe alan Antalya’mıza özel önem verilmesini talep ediyoruz” dedi.ATSO’nun pandemi süresince sürekli üyelerle iletişim halinde olarak anketler yaptığını, sektörel talepleri dosya haline getirdiğini, bunları ilgili bakanlıklar ile paylaştığını belirten Davut Çetin, şunları kaydetti;“Kısıtlamalar dolayısıyla turizm ve turizme bağlı sektörlere acil destek verilmesi gerekiyor. Şehir içindeki küçük otellerin sıkıntısı büyük. Genelgeyle kapalı restoranlar, spa, kafe ve hediyelik eşya gibi sektörlerde ciddi ciro düşüşleri var. Türkiye’nin vitrini konumundaki Antalya’nın nitelikli işletmelerini kaybetmemesi gerekiyor. Kısıtlamalar kapsamında kapatılan iş yerlerini en azından pandemi geçtiğinde ayağa kalkabilmesi için desteklerle canlı tutmamız gerekiyor.Israrla kira desteği verilsin diyoruz. Ama bu iş 500 lira veya bin lira ile olmaz. Kiracılar ile mülk sahipleri arasında uzlaşma mekanizması kurulması lazım. Hükümetimiz destekleri verirken seçici olmalı. Destek amaçlı verilen kredilerin büyük kısmı otomobile, konuta ve dövize gitti. Pandemide ciro kaybı yaşayan sektörler ve işletmeler kolaylıkla tespit edilebilir. Desteklerin bunlara girmesi gerekiyor.Pandemiden dolayı en önemli sorunlardan biri de istihdam. Antalya’da işini kaybedenlerin sayısı tüm diğer illeri geride bırakıyor. Son verilere göre Türkiye’de istihdam yüzde 3.86 artarken, Antalya’da yüzde 11 azaldı.”ATSO’nun çalışmaları hakkında bilgi veren Davut Çetin, Antalya’da veri işlemede, veriye dayalı karar vermede Türkiye’ye örnek olacak bir yapı kurmak istiyoruz. Antalya’nın İstanbul’dan sonra dijital dönüşüme en hazır kent olduğunu vurgulayan Davut Çetin, “Antalya, turizm ve tarımda ülkelerle yarışıyor. Her yıl milyonlarca turist ağırlıyoruz, Tüm Türkiye’ye ve dünyaya tarımsal ürün gönderiyoruz. Sanayide fark yaratan işletmelerimiz var. Elimizde işlenmemiş mücevher gibi duran müthiş bir veri var. Bu verileri birbirleri ile konuşabilir hale getirecek, tahmin modelleri oluşturacak, yapay zeka ile işleyecek, kentsel karar vericilere ve tüm sektörlerimize sunacak kentin tüm kurumlarının katkı verdiği bir veri merkezine ihtiyaç var. Geleceğin dünyasında veriyi yönetemeyen kentlerin geride kalacağı çok açık. Antalya, bu yarışta öne geçen il olsun istiyoruz ve bu vizyon doğrultusunda iş planlarımızı oluşturduk.” dediToplu iş yerleri konusunu 21 senedir konuşuyoruz. Bu konuda halen somut bir ilerleme sağlanamadı. Galerici, matbaacılar, sıhhi tesisatçı gibi iş kollarını mutlaka apartman altlarından çıkarıp lojistik, altyapı ve sosyal imkanları da sunan toplu iş yerlerinde biraraya getirmeliyiz. Ayrıca bir lojistik merkezine ihtiyaç var. Şehrin içini toparlamamız lazım. Antalya kent merkezinde büyük bir estetik dönüşüme ihtiyaç var.EXPO konusunda ortak akılla bir karara varmalıyız. Buranın tarım teknolojileri, tarım yazılımı ve sağlık turizmini de içine alacak şekilde bir bilişim vadisi olması yönünde bir önerimiz var. Son olarak yabancı bir film için plato olarak kullanılacağını öğrendik. EXPO Alanı’nın kent için sürekliliği önemli. Antalya konaklama alt yapısı ve iklimi ile dünyanın en cazip kentlerinden birisi. EXPO Alanı’nın kent ekonomisine de katkı koyacak şekilde değerlendirilmesini istiyoruz.”Türkiye’de siyasetin son dönemde çok ayrıştığını belirten Davut Çetin, “Televizyonlarda sürekli olarak 3-5 kişinin toplandığı ve siyaseti konuştuğu, karşıt görüşlerin birbirlerini dinlemeye bile tahammül edemediği tartışma programları var. Gazeteler çok farklı değil. Önümüzde seçim mi var ki siyaseti konuşuyoruz. Ülke olarak pandemi ve ekonomik daralma ile mücadele halindeyiz. Antalya’nın durumu şu anda çok kötü. Turizme bağlı sektörlerde yüzde 80 daralma var. Her yönüyle bambaşka bir dünya şekilleniyor. Gündem ekonomi olmalı. Bunları konuşmalı, eksiklerimize el birliğiyle çözüm üretmeliyiz” dedi.AK Parti Antalya Milletvekilleri, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası’nın çalışmalarının kendilerine yol gösterici olduğunu belirterek, yapılan çalışmalardan ve raporlardan yararlandıklarını ifade ettiler. Milletvekilleri, “Kentimiz için her türlü iş birliğine hazırız” ifadesini kullandılar.