Kovid-19 salgını villa turizmine talebi artırdı

- Susesi Luxury Resort Genel Müdürü Çağlar Bardakçı:

- "Rusya'dan villalar için çok talep geldi. Özellikle pandemi sürecini buradaki villalarda geçirmek istediklerini söylediler"

- Emlak danışmanı Anjelika Anzhela Chezhia:

- "Ev ortamına girerek Antalya'nın güneşinden, denizinden faydalanmak istiyorlar"

- Alanya Emlakçılar Derneği Başkan Yardımcısı Ali Özsoy:

- "Pandemi sonrası bahçeli konutlar ve villaları tercih edenlerin sayısında artış oldu"



Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını, hem yerli hem de yabancı turistlerin Antalya'daki villalara ilgisini artırdı.

Geçen yıl 15 milyon 644 bin 108 yabancı turistin ziyaret ettiği Antalya'da konaklama sektörü, Kültür ve Turizm Bakanlığınca açıklanan sertifikasyon sistemi kapsamındaki kriterlere göre hazırlıklarını sürdürüyor.

Salgının sosyal mesafe kuralını ön plana çıkarması, tatilcileri villalara yöneltti. Özellikle geniş ailelerin tercih ettiği villalara, yabancı turistlerden de rezervasyonlar arttı.

Oda içinde jakuziden spor salonlarına, açık ve kapalı yüzme havuzlarından toplantı masalarına kadar her türlü imkanın sağlandığı villaların, yeni süreçte gözde konaklama tesisleri olacağı öngörülüyor.



- Pandemi sürecini villalarda geçirmek istediler

Susesi Luxury Resort Genel Müdürü Çağlar Bardakçı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Belek Turizm Merkezi'nde lüks otelin yanı sıra villalarda da tatil imkanı sunduklarını söyledi.

Müşterilerin villalar için sürekli bilgi aldığını belirten Bardakçı, "Salgının başladığı dönemde Rusya'dan villalar için çok talep geldi. Özellikle pandemi sürecini buradaki villalarda geçirmek istediklerini söylediler. Biz bu talebi kabul edemedik. Önümüzdeki dönem için de çok yoğun talep var. Sürekli soruyorlar. İç pazarın da ilgisi yoğun." diye konuştu.

Her türlü hizmetin sunulduğu villalarında 4'er yatak odası bulunduğunu dile getiren Bardakçı, "En az 8 kişi rahatça konaklayabiliyor. Burada kişiye özel 24 saat hizmet veriliyor. Otelin tüm imkanlarından da faydalanabiliyorlar." dedi.



- "Talep daha da artacak"

Alanya ilçesinde faaliyet gösteren emlak danışmanı Anjelika Anzhela Chezhia, tatil yapmak isteyenlerin pandemi dönemi için de çözüm üretebildiklerini söyledi.

Chezhia, şöyle konuştu:

"Bu anlamda bizlere çok istek geliyor. Özellikle kiralık villalar istiyorlar. Ev ortamına girerek Antalya'nın güneşinden, denizinden faydalanmak istiyorlar. Talepler artmış durumda. Daha da artacağını düşünüyorum. Özellikle Rusya'dan çoğu kişi, sıcak olduğu için Alanya ve Antalya'ya gelmek istiyor. Koronavirüsün artısı, Akdeniz bölgesine ilgiyi daha da artırdı. Sonuçta bu bir izole tatil. Rahat bir şekilde korkmadan tatil yapacaklar. Kendi evlerinde nasıl yaşıyorlarsa burada da öyle tatil yapacaklar, hastalıktan uzak kalacaklar."



- "Herkes müstakil ev ya da villa soruyor"

Alanya Emlakçılar Derneği Başkan Yardımcısı Ali Özsoy da özellikle son günlerde müstakil, bahçeli evler ile villaların çok sorulduğunu ifade etti.

Villa fiyatlarında düşüş olmadığını belirten Özsoy, "Her yıl Alanya'da binin üzerinde müstakil ev ve villayı tatilcilere kiraya veriyoruz. Pandemi sonrası bahçeli konutlar ve villaları tercih edenlerin sayısında artış oldu." diye konuştu.

Özsoy, "Birçok kişi pandemi yasaklarının kalkmasını bekliyor, bayramdan sonra ilerleme kaydedebiliriz." dedi.