FTA ANTALYASPOR’A HEP DESTEK TAM DESTEK



FTA Antalyaspor Başkanı Mustafa Yılmaz, Antalya OSB Başkanı Ali Bahar’ı ziyaret etti. Her iki başkan da karşılıklı destek ve işbirliğinin artacağını belirtti.



Antalya Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bahar, Fraport TAV Antalyaspor Başkanı Mustafa Yılmaz’ı konuk etti. Antalya Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü İdari Hizmet Binasında gerçekleşen görüşmeye Antalya OSB Yönetim Kurulu Başkan Vekili Hasanali Gönen, FTA Antalyaspor As Başkanı Berkay Bahar, Antalya OSB Bölge Müdürü İlhan Metin, Antalya OSB Müteşebbis Heyet ve Yönetim Kurulu Danışmanı Mustafa İssi katıldı.

ANTALYA’NIN EN ÖNEMLİ MARKASI

FTA Antalyaspor’un mevcut durumu ve geleceği ile ilgili istişarelerin hakim olduğu görüşmede, karşılıklı desteğin ve işbirliğinin artmasının kente fayda sağlayacağı görüşünde birleşildi. Başkan Yılmaz ve yönetimine başarı dileklerinde bulunan Başkan Ali Bahar, “Meşakkatli bir sürecin arından Mustafa Sak, Tuncay Kilit, Can Hakan Karaca, Tarık Sarvan, Haldun Kilit, Emin Gülmez, Berkay Bahar ve Rasim Feyzan Doğu gibi birbirinden değerli Antalya OSB sanayicileri ile birlikte Başkanlık görevini üstlenen Sayın Mustafa Yılmaz ve yönetimini kutluyor ve başarı diliyoruz. FTA Antalyaspor, kentin en önemli markasıdır ve Antalyalıyım diyen herkes, kentin bu en önemli değerine sahip çıkmalı, gereken desteği sağlamalıdır. Antalya OSB ailesi olarak her zaman Antalyaspor’umuzun yanında ve destekçisiydik, Sayın Yılmaz ile başlayan yeni dönemde de Antalyaspor’umuza ve yönetime desteğimizi sürdüreceğiz” dedi.

SANAYİCİLERE TEŞEKKÜR ETTİ

Antalya OSB sanayicilerinin önemli bir sorumluluğu yerine getirerek görevden kaçmadıklarını ve FTA Antalyaspor’a sahip çıktıklarını ifade eden Başkan Mustafa Yılmaz, “Antalya ekonomisine büyük katkıda bulunan Antalya Organize Sanayi Bölgesi’ndeki tüm değerli iş insanlarına, Başkan Sayın Ali Bahar’ın şahsında Fraport TAV Antalyaspor’umuza gösterdikleri yakın ilgi nedeniyle teşekkür ederiz. Pandemi şartlarında, gelirlerin neredeyse sıfıra düştüğü bir ortamda Süper Lig’de kulüp yönetmek gerçekten zor. Bizler yönetim olarak bu zor görevi devralırken değerli sanayicilerimizi yanımızda görmek bizleri mutlu etti. Bizlere destek sözü veren Sayın Ali Bahar başta olmak üzere tüm iş insanlarımıza teşekkür ederiz” şeklinde konuştu.