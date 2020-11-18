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Endonezya ile dostluğumuzu ekonomiye yansıtmalıyız

Endonezya ile dostluğumuzu ekonomiye yansıtmalıyız
ANTALYA
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            Endonezya ile dostluğumuzu ekonomiye yansıtmalıyız
Endonezya Büyükelçisi Dr. Lalu Muhamad Iqbal ve heyeti Antalya Ticaret ve Sanayi Odası’na (ATSO) konuk oldu. ATSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mustafa Atılgan ve Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Ayhan Kzıılsavaş ev sahipliğinde gerçekleştirilen görüşmede, Endonezya ve Antalya arasındaki ticaret hacminin büyütülmesi üzerine görüş alışverişinde bulunuldu.
Konuşmasına Antalya ekonomisi ve ATSO hakkında bilgiler vererek başlayan ATSO Başkan Yardımcısı Mustafa Atılgan, ATSO’nun Türkiye’nin en büyük ve köklü odalarından biri olduğunu söyledi.
Sadece Türkiye’nin değil dünyanın turizm markasıyız
Başkan Yardımcısı Atılgan konuşmasında, “Kentimiz, Türkiye Turizm ve tarımsal üretimin başkentidir. Antalya’nın iki lokomotif sektörü olan tarım ve turizmde dünyanın tanıdığı bir marka şehiriz. Pandemi döneminden önce Antalya’da 18 milyonu aşkın turiste ev sahipliği yaptık. Antalya olarak turizm sektöründe sadece şehirlerle değil ülkelerle rekabet halindeyiz” dedi.
Tarımın her alanında lider kent
Antalya’da, özelikle yaş meyve ve sebzede ülkelerle yarışacak hacimde üretim yapıldığını kaydeden Atılgan, “Türkiye’nin yaş sebze ve meyve deposuyuz. Dünyanın en önemli örtü altı tarım merkezlerinden birisiyiz. Avakado ve muz gibi ürünlerin üretiminde çok önemli bir markayız. Kesme çiçekte Türkiye’nin ihracatının neredeyse tamamı Antalya’dan yapılmakta. Kısacası Antalya tarımın her alanında oldukça önemli ve lider bir kenti. Bu konudaki tecrübelerimizi sizlerle paylaşmak, ürünlerimizi ve yatırımcılarımızı ülkenizle tanıştırmak isteriz” ifadelerini kullandı.
Mermeri katma değerli hale getireceğiz
ATSO olarak yakın zamanda Korkuteli bölgesinde bir ihtisas organize sanayi yatırımını da hayata geçireceklerini belirten Mustafa Atılgan, “Antalya ekonomisi her gün daha da büyüyen bir ekonomi. Bizler de ATSO olarak bu ekonomimizi yukarıya taşımak için elimizden geldiğince çaba gösteriyoruz. Antalya ve çevresinde çıkarılan mermerlerin ülkemize katma değer sağlayabilmesi için yürüttüğümüz Korkuteli Mermer İhtisas OSB projesi ile yüksek katma değerli ürünler ortaya çıkarma hedefindeyiz. Burada yapacağımız üretimin Endonezya’da da karşılığının olmasını dileriz” şeklinde konuştu.
Antalya, yabancı yatırımcının cazibe merkezi
Endonezya ile Antalya arasındaki ticaret hacminin potansiyelinin çok altında olduğunu ifade eden Başkan Yardımcısı Atılgan, “Bizler güçlü ilişkileri olan ülkeleriz. Bu dostluğumuzu ekonomiye de yansıtmamız gerekiyor. ATSO olarak bu açıdan elimizden gelen her şeyi yapmaya hazırız. Antalya Türkiye’de İstanbul’un ardından en çok yabancı yatırımcıya sahip olan kent. Bu açıdan Endonezyalı yatırımcıları da Antalya’da görmek istiyoruz. İçinde bulunduğumuz pandemi dönemi sonrasında en kısa zamanda Endonezya’dan gelecek iş insanlarını kentimizde konuk etmek ve Antalya’nın yatırım imkanlarını aktarmak isteriz” şeklinde konuştu.
Serbest ticaret anlaşması 2021’de
Türkiye ve Endonezya’nın toplam 350 milyonluk bir nüfusa sahip olduğunu ancak bu rakamın ticarete tam olarak yansımadığını söyleyerek sözlerine başlayan Endonezya Büyükelçisi Dr. Lalu Muhamad Iqbal, “Cumhurbaşkanlarımızın yaptığı görüşme sonrasında 2023 yılında iki ülke arasında 10 milyar dolarlık bir ticaret hedefi konuldu. Bu hedefe ulaşmak için ekonomik anlamda ilişkilerimizi geliştirmeliyiz” dedi.
Yakın zamanda Endonezya ile Türkiye arasında serbest ticaret anlaşması yapılacağını söyleyen Büyükelçi Iqbal, “Önümüzdeki sene yapılacak anlaşma öncesinde hazır olmalıyız. Karşılıklı olarak işbirliğini ve çalışmalarımızı artırmalıyız. Endonezya ticaret ve yatırım olarak çok büyük bir potansiyele sahip. Bu potansiyeli karşılıklı çıkarların olacağı şekilde değerlendirmek lazım. Antalya iş dünyasının da bu konuda desteğini çok önemli buluyoruz” dedi.
Pandemi sonrasında Endonezya-Antalya köprüsü kurulacak
ATSO’nun kendilerine referans olduğunu da sözlerine ekleyen Büyükelçi, “ATSO ile bundan sonra yoğun bir işbirliği içerisinde çalışmayı arzuluyoruz. Pandemi sonrası ilk fırsatta sizlerin belirleyeceği bir heyeti ülkemizde ağırlamak ve yatırım imkanlarımızı yakından tanıtmak isteriz. Antalya ve Endonezya arasındaki ilişkilerimizi üst seviyelere taşımak için üzerimize düşeni yapmaya hazırız” diyerek sözlerini sonlandırdı.
Görüşmenin sonunda Büyükelçi Iqbal’e ATSO Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerinin yaptığı Antalya tablosu hediye edildi.
 
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