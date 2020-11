-DENEYİMSİZ MÜHENDİSLER ARANIYOR

Üniversiteden yeni mezun olan ve her iş başvurusunda önlerine çıkan ‘deneyim’ şartını aşamayan genç mühendislere kapılarını açan AKE Asansör ve Yürüyen Merdiven şirketi, 3 ay önce başlattığı Meslek Edindirme Projesi (AKE-MEP) kapsamında 18 yeni mezun mühendisi kadrolarına dahil edip eğitime tabi tuttu. Genç mühendislere 3 aylık süreç içerisinde 90 saat kaynak, 27 saat talaşlı imalat, 45 saat genel imalat, 6 saat boyahane, 90 saat ürün montajı, 16 saat yalın dönüşüm, 2 saat iş hayatına hazırlık kişisel gelişim eğitimi olmak üzere toplam 276 saat teorik ve pratik eğitim verilerek deneyim kazanmaları sağlandı. Şirket yetkilileri eğitimler sonunda AKE’de çalışmaya devam etmek isteyen 16 mühendisi istihdam etti.İŞKUR paydaşlığında gerçekleşen Meslek Edindirme Projesi’nin sertifika töreni, AKE Asansör ve Yürüyen Merdiven şirketinin Antalya Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan fabrikasında yapıldı. AKE Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Keskin ve Genel Müdür Yardımcısı Canan Keskin Gürkan ev sahipliğinde düzenlenen törene Antalya Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bahar, Elektrik Mühendisleri Odası Antalya Şube Başkanı Şaban Tat, Makine Mühendisleri Odası Antalya Şube Başkanı İbrahim Atmaca, Genç Organize Sanayi Derneği Başkanı Elçin Ekici Öztürk, İŞKUR Antalya İl Müdürü Veli Tekkanat, Antalya OSB Bölge Müdürü İlhan Metin, Antalya OSB Teknopark Genel Müdürü Dr. Aylin Tümay, İŞKUR yetkilileri, AKE kadrosu ve genç mühendisler katıldı.Törenin açılış konuşmasını yapan Antalya OSB Başkanı Ali Bahar, “Bir ülkenin geleceğine kast etmek istiyorsanız, o ülkedeki gençlerin umutlarını yok etmelisiniz. İş hayatına yeni atılan, deneyim şartı nedeniyle iş bulmakta zorlanan ve bu nedenle umutsuzluğa kapılan gençlerimize el uzatan Keskin ailesi, ülkemizin geleceğine yaptıkları katkılar nedeniyle her türlü övgüyü ve teşekkürü fazlası ile hak etmektedir. Sorumluluk artık burada çalışacak genç kardeşlerimizdedir. Keskin ailesinin bu fedakarlığına sahip çıkarak, önce firmanın, akabinde sektörün ilerlemesine katkıda bulunmak için her türlü özveriyi göstereceğinize yürekten inanıyorum. Ayrıca Bölgemizde başlattığımız eğitim seferberliğine kendi projeleri ile yeni bir halka ekleyen AKE firmasına ve çalışanlarına teşekkür ediyorum. Teknik Kolejimiz ve Teknoparkımız ile başlattığımız dönüşüm ve eğitim vizyonumuzun Bölgemiz firmalarınca sahiplenilmesi, yeni projelerle desteklenmesi, sanayi sektörünün ve Antalya’nın gelişimine önemli katkılar sağlayacaktır” dedi.AKE-MEP’in tecrübe yetersizliği nedeniyle iş bulmakta zorlanan genç mühendisler ile yetkinpersonel istihdamında sorun yaşayan işverenlere çözüm sunmak için hazırlandığını belirten Genel Müdür Yardımcısı Canan Keskin Gürkan, “İş ilanlarının genelinde ‘deneyimli mühendis’ arıyoruz ibaresi bulunmaktadır. Çoğu genç, meslekte bir adım öne geçmek ve tercih edilen kişi olmak için daha okurken deneyim imkanlarını oluşturmaya çalışıyor. Bizler de bu gelişmelerden yola çıkarak hem mesleğimizi gelecek nesillere sevdirmek hem gençlerimizin geleceklerine hem de ülkemiz istihdamına katkı sağlamak için elimizi taşın altına koymak istedik. Mesleğimizin temelinde mühendislik, ustalık ve teknik beceri var. Amaçlarımızdan biri de sektörümüzde işi mutfağından öğreterek, teknik süreçlere hakim, iş akış süreçlerinde bilgili, iş ilişkileri konusunda görüş kazanmış mühendisler yetiştirmektir” şeklinde konuştu.Projede yer alan 18 mühendisten 16’sı ile çalışmaya devam edeceklerini aktaran Gürkan, “16 arkadaşımız Ar-Ge, asansör, üretim, yürüyen merdiven üretim, kalite, satış sonrası destek departmanlarında göreve başlayacaklar. Projenin ikinci etabı çok kısa süre içerisinde başlayacak ve yine en az 20 deneyimsiz mühendis arkadaşımızı ekibimize dahil edip, kapsamlı eğitimlere tabi tutup, yine istihdam edecek ya da istihdam edilmelerine vesile olacağız” ifadelerini kullandı