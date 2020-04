Türkiye'deki iç talebin yanı sıra dünyanın farklı bölgelerine yaş sebze ve meyve ihraç eden Antalya'daki çiftçiler, çalışma saatlerine ramazan ayına göre düzenleme yaptı. Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında seralarda yoğun tedbir alan üreticiler, evde kalan vatandaşlara sağlıklı ürünleri ulaştırmak için büyük hassasiyet gösteriyor. Oruç tuttukları için öğle saatlerinde istirahat eden çiftçiler, akşama doğru çalışmaya kaldıklarına yerden devam ediyor.Türkiye'nin dört bir yanına ve dünyanın farklı bölgelerine yaş sebze ve meyve gönderen Antalya'daki çiftçiler, çalışma saatlerine ramazan ayına göre düzenleme yaptı.Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında seralarda yoğun tedbir alan üreticiler, evde kalan vatandaşlara sağlıklı ürünleri ulaştırmak için büyük hassasiyet gösteriyor. Maske ve eldiven takan çiftçiler, sosyal mesafe kuralına uyarak üretimi sürdürüyor.Ramazan ayı dolayısıyla çalışma saatlerinde düzenlemeye giden çiftçiler, sabah ezanıyla seralara giriyor.Sera ve tarlalarda üretilen ürünler, yurt içi ve yurt dışına gönderiliyor.- Topraksız tarımla verimi üçe katladılarAksu ilçesinde topraksız tarım yapan Hasan Şevik, AA muhabirine, 35 yıldır üreticilik yaptığını, topraksız tarımda daha çok teknoloji kullanıldığını belirterek, merkezi sistemle sulamanın gerçekleştirildiğini ifade etti.Şevik, "Topraksız tarımda verim, diğer seralara göre üç katına çıkabiliyor. Kazmayla kürekle uğraşmıyoruz. Yılda bir sefer fide dikiyoruz ve 11 ay ürün alıyoruz. Bakımını özenle yapıyoruz." dedi.Kovid-19 salgını nedeniyle seralardaki çalışma düzeninin değiştiğini anlatan Şevik, maskesiz, eldivensiz seralara girilmediğini, sık sık dezenfektan kullandıklarını bildirdi.Sosyal mesafe kuralına her işçinin özen gösterdiğine vurgu yapan Şevik, "Koronavirüsten sonra çok titiz çalışma düzenine geçmiştik. Ramazan dolayısıyla da çalışma saatlerini değiştirdik. Eskiden saat 08.00'de işe giderdik ancak artık sabah ezanıyla seralara giriyoruz. Hava serinken işlerimizi bitirmeye çalışıyoruz çünkü sıcakla zor oluyor." diye konuştu.İlçede 25 yıldır üretim gerçekleştiren Tevfik Armağan da havanın artık ısındığını, ramazan ayı nedeniyle sıcakta çalışmanın zorlaştığını aktardı.Koronavirüsten sonra değişen çalışma düzeninde ramazanla birlikte tekrar düzenlemeye gittiklerine işaret eden Armağan, "Erken saatlerde eldivenimizi maskemizi takıp, seralarda çalışıyoruz. Sıcak olunca eve gidip, istirahat ediyoruz." dedi.Armağan, bu yıl verimin iyi olduğunu söyledi.- " Evde kal Türkiye', biz sizin için ramazanda bile seralardayız"Üç çocuk annesi 50 yaşındaki Fatma Şevik de çiftçilik yaparak geçimlerini sağladıklarını, özenle yetiştirdikleri ürünleri Türkiye'nin her yerine ulaştırdıklarını söyledi.Ramazan ayında zorlansalar da üretime devam ettiklerini vurgulayan Şevik, "Hem orucumuzu tutuyoruz hem de üretim yapıyoruz. Vatandaşımız rahat olsun, biz bol bol üretiyoruz. Koronavirüse karşı da her türlü tedbirimizi aldık. Gönül rahatlığıyla meyve sebze tüketebilirler. Biz sabah erkenden işe koyuluyoruz, bebek büyütür gibi emek veriyoruz. Evde kal Türkiye, biz sizin için ramazanda bile seralardayız." dedi.