ANTALYA - Akseki Belediye Başkanı İbrahim Özkan, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele sürecinde fedakarlık gösteren sağlık çalışanlarına ve güvenlik güçlerine çiçek verdi.Başkan Özkan, yaptığı açıklamada, sağlık çalışanlarının her zaman yanlarında olduklarını belirtti.Sağlık çalışanlarına ve kolluk kuvvetlerine moral olması amacıyla çiçek dağıttıklarını aktaran, Özkan, "Sağlık alanında çalışmak en kutsal mesleklerden bir tanesi. İnsanların hayatını kurtarmak, eski sağlığına kavuşturmak kadar güzel ve kutsal bir şey olamaz. Ülkemizin her köşesinde, insan hayatının kutsallığından ödün vermeden, sonsuz sabır ve üstün gayret ile çalışan tüm sağlık çalışanlarımıza teşekkür ediyorum." diye konuştu.Zorlu süreçte sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların talepleri için seferber olan Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleriyle ilçede yaşayan tüm ihtiyaç sahibi ailelere devletimizin şefkat elini ulaştırdıklarını anlatan Özkan, "Başımızın tacı olan büyüklerimiz, bizim için çok önemli ve değerlidir. Bu noktada zaman mefhumu gözetmeksizin görevlerini ifa eden kardeşlerimize bu fedakarca davranışlarından dolayı her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.