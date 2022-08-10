isparta-bebek-giyim-isparta-haberISPARTA OTO EKSPERTİZisparta-corba-siparis-salonu

​Başkan Çetin: KOBİ’ler Krediye Erişemiyor

Antalya son dakika haber ve haberleri

​Başkan Çetin: KOBİ’ler Krediye Erişemiyor
ANTALYA
G.Tarihi: 10.08.2022 18:37
256036 Okunma
0
ISPARTA DÜĞÜN SALONLARIISPARTA-TENTE-BRANDA
Başkan Çetin: KOBİ’ler Krediye Erişemiyor
Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) ve Batı Akdeniz Ekonomisini Geliştirme Vakfı (BAGEV) Başkanı Davut Çetin KOBİ’lerin krediye erişim sorununun her geçen gün daha da arttığını söyleyerek ekonomi yönetimince haftalar önce devreye alınacağı ifade edilen yeni kredi paketinin il ve sektör ihtiyaçları dikkate alınarak acilen açıklanmasını beklediklerini söyledi.
Başkan Çetin açıklamasında şunları kaydetti:
Yaşadığımız yüksek enflasyon süreci, girdilerindeki maaliyet artışlarını fiyatlara yansıtamayan üyelerimizi zorlamakta, işletme sermayelerini günden güne eritmektedir. Bu dönemde KOBİ’ler için çarkların dönmesini sağlayacak kredi ihtiyacı aciliyet kazanmıştır.
Son haftalarda reel sektörün finansman sorunları çok tartışılmış olmasına rağmen beklenen çözüm adımları gecikmekte, KOBİ’lerin krediye erişim sorunu her geçen gün şiddetlenmektedir. Odamızda Bankalar Birliği ile Şubat ayında toplantı yapmış ve kredi ihtiyaçlarını ele almıştık. İzleyen dönemde KGF kredi paketinin de devreye girmesiyle talepler kısmen karşılanmıştı. Enflasyonun ve girdi maliyetlerinin hızlı artışı karşısında mevcut kredi düzeyi, işletmelerin kredi limitleri yetersiz kalmıştır.
Girdi tedariği sorunu büyüyor
Tarımdan ticarete, hizmet sektörlerinden sanayiye kadar her sektörde sorun büyümekte, finansman yetersizliği nedeniyle girdi tedariki yapılamamaktadır. Tarımda besicilik işletmeleri yem gibi temel girdileri tedarik edememektedir. Tarım veya gıda ambalajı üreticisi kağıt, karton tedarikini gerçekleştirememektedir. Konaklama işletmesi tadilatını yapamamaktadır. Vadeli alım koşulları zorlaşmış, vadeli alımlarda uygulanan faiz oranları aşırı derecede yükselmiştir.  Bu tür ihtiyaçlardan kaynaklanan kredi talebi önceki yıllarda ekonomik durgunluk ve pandemi koşullarındaki talepten tamamen farklıdır ve soruna doğru bir teşhis konulması büyük önem arz etmektedir.
Kredi artışı enflasyona göre yetersiz
Merkez Bankası yıllık kredi artışının yüksek olduğu açıklamasını yapsa da veriler, kredi artışının enflasyona göre çok yetersiz kaldığını ortaya koymaktadır. Merkez Bankası ve BDDK verilerine göre yıllık TL kredi hacmindeki artış %60 oranındadır ve girdi maliyetleri artışıyla karşılaştırılamayacak kadar düşük bir düzeydedir. TUİK verilerine göre yıllık üretici enflasyonu %144’e çıkarken elektrik ve doğal gaz maliyetleri %441, akaryakıt maliyeti %240 civarında artmıştır. Böyle bir maliyet artışı karşısında %60 oranındaki kredi artışının yeterli olmayacağı açıktır. Merkez Bankası, kredilerdeki sıkılaşmayı enflasyonu ve dövize yönelmeyi dizginleme amacıyla savunmaktadır. Oysa bu veriler ve şirketlerin döviz varlıklarının yılbaşına göre %10 oranında azalmış olması kredilerin enflasyon ve döviz talebini artırıcı etkisinin de olmadığına veya çok sınırlı olduğuna işaret etmektedir.  
Kredi artışları sektör ve il bazında dengeli değil
Diğer taraftan bu kredi artışının sektörler ve iller itibariyle dengeli olmadığı da görülmektedir. Kredi artışı, ihracat ve reeskont kredilerinde %200, otomotiv, demir çelik gibi sektörlerde %100 civarında gerçekleşirken tarım, perakende ticaret, inşaat, mobilya üretimi, gıda imalatı sektörlerinde %50-55 civarında, eğitim, sağlık, restoran işletmeleri gibi hizmet sektörlerinde %30-50 arasındadır.
İhtiyacı olan krediye erişemiyor
Ayrıca ekonomide belirsizlik nedeniyle bankalar kredi temininde yoğun çalıştıkları mali durumu güçlü firmalara öncelik vermekte, ihtiyacı olanın krediye erişimi iyice zorlaşmaktadır.
Sektörler arasındaki dengesizlik iller arasında da kendisini göstermektedir.  Yıllık kredi hacmi artışı Ankara’da %73, İstanbul’da %62 iken Antalya’da %53’dür.  Yılın ilk altı ayında kredi hacmi artışı Ankara, İstanbul ve İzmir’de %29 iken Antalya’da %20 oranında kalmıştır.  Antalya’da yıllık %53, 6 aylık %20 kredi artışı da ortalama artıştır ve bazı sektörlerimizde bu oranlar çok daha düşük düzeydedir.
Antalya’nın kredi engeline takılması Türkiye ekonomisini de etkiler
Antalya’nın pandemi dönemi etkilerini geride bıraktığı bir dönemde böylesine kredi engeline takılması sadece üyelerimizi veya ilimizi değil, turizm geliri kanalıyla Türkiye ekonomisini de olumsuz etkileyecektir.
Dolayısıyla ekonomi yönetimince haftalar önce devreye alınacağı ifade edilen yeni kredi paketinin il ve sektör ihtiyaçları dikkate alınarak acilen açıklanmasını bekliyoruz.
 
 
Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Akaryakıta zam geliyor! Özellikle motorine...
BAKANLIK HAREKETE GEÇTİ ARAÇ SATIŞINDA YENİ DÖNEM!
PROMOSYON İHALELERİNDE ISPARTA BELEDİYESİ 17.120 TL
METEOROLOJİK UYARI - DİKKATLİ VE TEDBİRLİ OLUNMASI
AKARYAKITA BU GECE İNDİRİM GELİYOR!
Aranan 18 şahıs Isparta'da yakalandı
ISPARTA VE BURDUR İÇİN METEOROLOJİK UYARI
Kiracı eğer bunları yaparsa...
ISPARTA VE BURDUR İÇİN METEOROLOJİK UYARI
ISPARTA'DA AYNI YOLDA 2 AYRI TRAFİK KAZASI
ISPARTA'DA SAĞANAK YAĞIŞ ETKİLİ OLDU
ISPARTA VE BURDUR İÇİN METEOROLOJİDEN BİLGİLENDİRME
81 ilde başlıyor! kurayla satışa çıkacak...
EYT'liye prim formülü!
PETROL FİYATLARINDA SERT DÜŞÜŞ!
ISPARTA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ DUYURDU ''LÜTFEN DİKKAT!''
ISPARTA'DAKİ AVCILAR BU HABERE DİKKAT!
Isparta'da Tıp Literatüründe bir ilk
HABER: TÜRKİYE'NİN ALTIN PROJELERİ - YÜZDE 14'Ü HAZİNEYE
HABER AJANSI: GÜNÜN SON DAKİKA GELİŞMELERİ VE BAŞLIKLARI
Isparta Haber: Türkiye'de maymun çiçeği vakası yükseldi
ISPARTA'NIN KAHVALTI VE ORGANİZASYON MERKEZİ BUBBLE KİDS CAFE
HABER AJANSI: EYT'DE YENİ FÖRMÜL GÜNDEMDE!
ISPARTALI ASKERİMİZ HAİN SALDIRIDA YARALANDI
KOVİD-19 VAKA PATLAMASI: CİDDİ ARTIŞ VAR!
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

9.Cumhurbaşkanı Merhum Süleyman Demirel Vefatının 7. Yılında Anıldı.9.Cumhurbaşkanı Merhum Süleyman Demirel Vefatının 7. Yılında Anıldı.
ISPARTA ULUSLARARASI GÜL FESTİVALİMİZDEN ÇOK ÖZEL KARELER 2022ISPARTA ULUSLARARASI GÜL FESTİVALİMİZDEN ÇOK ÖZEL KARELER 2022
Gül Şehri Isparta’da Uluslararası Gül Festivalinden Renkli GörüntülerGül Şehri Isparta’da Uluslararası Gül Festivalinden Renkli Görüntüler
Isparta Davraz Kayak Merkezi'nde nefes kesen yarışmaIsparta Davraz Kayak Merkezi'nde nefes kesen yarışma
MUSTAFA KEMAL ATATÜRK'ÜN ISPARTA'YA GELİŞİNİN 92. YILDÖNÜMÜMUSTAFA KEMAL ATATÜRK'ÜN ISPARTA'YA GELİŞİNİN 92. YILDÖNÜMÜ
Isparta'da Kar Bereketi işte merkezden yeni resimlerIsparta'da Kar Bereketi işte merkezden yeni resimler
ISPARTA HABER AJANSI MUHABİRİNİN OBJEKTİFİNDEN KAR MANZARALARI 2022ISPARTA HABER AJANSI MUHABİRİNİN OBJEKTİFİNDEN KAR MANZARALARI 2022
9.Cumhurbaşkanı Merhum Süleyman Demirel Vefatının 7. Yılında Anıldı.ISPARTA ULUSLARARASI GÜL FESTİVALİMİZDEN ÇOK ÖZEL KARELER 2022Gül Şehri Isparta’da Uluslararası Gül Festivalinden Renkli GörüntülerIsparta Davraz Kayak Merkezi'nde nefes kesen yarışmaMUSTAFA KEMAL ATATÜRK'ÜN ISPARTA'YA GELİŞİNİN 92. YILDÖNÜMÜIsparta'da Kar Bereketi işte merkezden yeni resimlerISPARTA HABER AJANSI MUHABİRİNİN OBJEKTİFİNDEN KAR MANZARALARI 2022
isparta-samziman-tamiri-MMT-vites-toyota-servisi isparta-samziman-tamiri-MMT-vites-toyota-servisi isparta-sarkuteri-peynir-zeytin-urunleri ISPARTA-tursu-salgam-suyu-cigkofte-siparis, ISPARTA uygun avm, isparta-gul-lavanta-urunleri-dogal-lavander-rose-kozmetik-cosmetics isparta-guzellik-salonu-merkezi-telefon-numarasi isparta-pirlanta-yuzuk-kolye-alyans-ucuz-kampanya-koseoglu-kuyukculuk isparta-guzellik-merkezi-salonu-manikur-kalici-makyaj-protez-tirnak isparta-cig-kofte-siparis-telefon isparta-gelinlik-tesettürlü gelinlik-makjaj-kiralama-bindalli-kaftan- isparta-cam-imalatı-cift-cam-kampanya-fiyatlari isparta-sarkuteri-yoresel-urunler-cig-sut-et isparta-gunes-elektrik-paneli isparta-mobilya-ipek-muzaffer-tarik-karaca-divanev-manco-genc-cocuk-odasi-inegol-divanev-mobilya isparta-sanziman-hidrolik-direksiyon-tamiri isparta-oto-muzik-sistemleri isparta-pastane-yas-pasta-siparisi-baklava isparta-dugun-salonları-bubble-kids isparta-temizlik-sirketleriisparta-off-road-modifiye-oto-aksesuartürker kapındaisparta-mobilya-imalatiISPARTA ONLİNE MAĞAZA AŞIŞVERİŞ SİTESİısparta gül lokumuısparta cam balkonısparta duşakabinISPARTA bilgisayar tamiriISPARTA motosikletISPARTA egzoz tamiriISPARTA cam balkon, ISPARTA CAM BALKON, ISPARTA uygun avm, ısparta kasap, ISPARTA sineklik, ISPARTA BOYA MALZEMELERİsüpürge toz torbası
Gücü Etkisinde
Isparta Haberleri
Isparta Reklam

ÇOK OKUNANLAR

PETROL FİYATLARINDA SERT DÜŞÜŞ!PETROL FİYATLARINDA SERT DÜŞÜŞ!04 Ağustos 2022
Akaryakıta zam geliyor! Özellikle motorine...Akaryakıta zam geliyor! Özellikle motorine...10 Ağustos 2022
Belediye Başkanı: ''Belediyecilik geleceği görebilmektir''Belediye Başkanı: ''Belediyecilik geleceği görebilmektir''04 Ağustos 2022
Rusya’ya ihracat artışı sürüyorRusya’ya ihracat artışı sürüyor04 Ağustos 2022
Isparta SDÜ Hastanesi Bölgede SMA Merkezi OlduIsparta SDÜ Hastanesi Bölgede SMA Merkezi Oldu08 Ağustos 2022
ISPARTA'DA TEKE YÖRESİ ESİNTİSİ YAĞLI BOYA RESİM SERGİSİISPARTA'DA TEKE YÖRESİ ESİNTİSİ YAĞLI BOYA RESİM SERGİSİ04 Ağustos 2022
ISPARTA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ DUYURDU ''LÜTFEN DİKKAT!''ISPARTA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ DUYURDU ''LÜTFEN DİKKAT!''04 Ağustos 2022
PROMOSYON İHALELERİNDE ISPARTA BELEDİYESİ 17.120 TLPROMOSYON İHALELERİNDE ISPARTA BELEDİYESİ 17.120 TL10 Ağustos 2022
Isparta 80 yılda tek cinayet bile işlenmeyen şehirdi!Isparta 80 yılda tek cinayet bile işlenmeyen şehirdi!06 Ağustos 2022
Aya Baniya Kilisesi Koku Atölyesi için restore ediliyorAya Baniya Kilisesi Koku Atölyesi için restore ediliyor05 Ağustos 2022
ISPARTA VE BURDUR İÇİN METEOROLOJİDEN BİLGİLENDİRMEISPARTA VE BURDUR İÇİN METEOROLOJİDEN BİLGİLENDİRME06 Ağustos 2022
Isparta'da Aşure Kazanları Birlik ve Beraberlik İçin KaynıyorIsparta'da Aşure Kazanları Birlik ve Beraberlik İçin Kaynıyor10 Ağustos 2022
BAKANLIK HAREKETE GEÇTİ ARAÇ SATIŞINDA YENİ DÖNEM!BAKANLIK HAREKETE GEÇTİ ARAÇ SATIŞINDA YENİ DÖNEM!10 Ağustos 2022
Eğirdir Altınkum Plajı Hakkında Basın DuyurusuEğirdir Altınkum Plajı Hakkında Basın Duyurusu04 Ağustos 2022
Kiracı eğer bunları yaparsa...Kiracı eğer bunları yaparsa...08 Ağustos 2022
YADES’te güzel vakit geçirip, eğleniyorlarYADES’te güzel vakit geçirip, eğleniyorlar04 Ağustos 2022
ISUBÜ’den Isparta'da Kuyumculuk Sektörüne İstihdam DesteğiISUBÜ’den Isparta'da Kuyumculuk Sektörüne İstihdam Desteği05 Ağustos 2022
81 ilde başlıyor! kurayla satışa çıkacak...81 ilde başlıyor! kurayla satışa çıkacak...06 Ağustos 2022
ISPARTA VE BURDUR İÇİN METEOROLOJİK UYARIISPARTA VE BURDUR İÇİN METEOROLOJİK UYARI08 Ağustos 2022
6. BRİÇ FESTİVALİ İLE EĞİRDİR ŞENLENDİ6. BRİÇ FESTİVALİ İLE EĞİRDİR ŞENLENDİ08 Ağustos 2022