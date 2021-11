Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Davut Çetin, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının 83. yıldönümü nedeniyle bir mesaj yayımlayarak, “O’nun emanetlerine sonuna kadar sahip çıkacağız” dedi.Başkan Davut Çetin mesajında şunları kaydetti;“Önderimiz Atatürk, askeri zaferlerin ekonomik zaferlerle taçlandırılması gerektiğini ifade ederek, Türkiye Cumhuriyeti’ni kurmakla kalmamış, emsalsiz dehası ile kalkınma seferberliği başlatarak, eğitimden sanata hukuktan ekonomiye her alanda çağın ötesinde bir vizyonla inkılaplar gerçekleştirmiştir.Bize düşen, 10 Kasım’ları bir yas günü haline getirmek değil, O’nun hedeflerini, fikirlerini hissetmek ve ülkemiz için ortaya koyduğu vizyonu hayata geçirmek üzere çalışmaktır.Antalya Ticaret ve Sanayi Odası olarak, Büyük Önder’in “Medeniyet yolunda muvaffakiyet yenileşmeye bağlıdır” sözünden yola çıkarak, O’nun bizlere bıraktığı en büyük eseri olan Türkiye Cumhuriyeti’ni gösterdiği hedeflere ulaştırmak üzere var gücümüzle çalışıyoruz.Atatürk’ün vizyonu, her daim rehberimiz olmaya ve yolumuzu aydınlatmaya devam ediyor. Emanetlerine ve eserlerine sonuna kadar sahip çıkacağız. O’nun dehasını, vizyonunu, fikirlerini, hedeflerini genç nesillere anlatmaya, aktarmaya devam edeceğiz.10 Kasım 1938’de Büyük Atatürk’ü bedenen kaybetmiş olsak da O’nun ülkemiz için çizdiği uygarlık yolu ve büyük emaneti Cumhuriyet her zaman yaşayacaktır.Bu duygularla; Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü bir kez daha minnet, saygı ve şükranla anıyorum. Ruhu şad olsun.”