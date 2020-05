Antalya Valisi Karaloğlu'ndan yardım açıklaması:

- "Ekonomik İstikrar Kalkanı Destek Programı kapsamında bugüne kadar kentte 97 bin 774 haneye 97 milyon 774 bin lira nakdi yardım ulaştırıldı"

- "Devletimiz her zaman olduğu gibi, salgınla mücadelede de vatandaşımızın yanında oldu"



Antalya Valisi Münir Karaloğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının ekonomiye olumsuz etkilerini azaltmak amacıyla hayata geçirilen "Ekonomik İstikrar Kalkanı Destek Programı" kapsamında bugüne kadar kentte 97 bin 774 haneye 97 milyon 774 bin lira nakdi yardım ulaştırıldığını bildirdi.

Vali Karaloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, salgına karşı tüm kurum ve kuruluşların etkin iş birliği içerisinde başarılı bir mücadele vermesi sonucu Antalya'nın normalleşme sürecine girdiğini belirtti.

Bu süreçte de dikkatli şekilde mücadelenin sürdürüleceğini vurgulayan Karaloğlu, "Devletimiz her zaman olduğu gibi, salgınla mücadelede de vatandaşımızın yanında oldu. Vefa Sosyal Destek Gruplarımız, vatandaşlarımızın her türlü ihtiyacında yardıma koştu. Emeği geçen tüm vefalı arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Karaloğlu, bugüne kadar kentte Vefa Sosyal Destek Hattına gelen 155 bin çağrının 151 bininde vatandaşların taleplerini karşıladıklarını aktardı.

Eczaneler ve ekiplerle 12 milyon 400 bin maskeyi vatandaşlara ulaştırdıklarını da aktaran Karaloğlu, şunları kaydetti:

"Talepleri karşılamaya devam ediyoruz. Ekonomik İstikrar Kalkanı Destek Programı kapsamında bugüne kadar kentte 97 bin 774 haneye 97 milyon 774 bin lira nakdi yardımı ulaştırdık. Üçüncü faz başvuru ve değerlendirmeleri devam ediyor. Salgın sürecinde, Antalya'da 6 bin 110 kişi İşsizlik Ödeneğinden yararlanmış, 155 bin 464 kişi de Kısa Çalışma Ödeneğini almaya başlamıştır. Ayrıca 7 bin 526 iş yeri, 29 bin 312 sigortalı için Ücretsiz İzin Ödeneğine başvurmuştur. Ödemeler ve incelemeler devam ediyor."