-ANTALYA OSB TEKNİK KOLEJİ’NİN EĞİTİM KADROSU

-GENÇLERİ GELECEĞE HAZIRLAYACAK EĞİTİM KADROSU

-KALİFİYE İNSAN KIYMETİ YETİŞTİRECEK ÖĞRETMEN KADROSU



Antalya OSB Başkanı Ali Bahar, 6 Eylül’de kapılarını açamaya hazırlanan Antalya OSB Teknik Koleji’nin eğitim kadrosu ile bir araya geldi.



Yaklaşık 40 milyon TL’lik bir yatırım ile Antalya’nın ilk ve tek tam burslu, ücretsiz mesleki eğitim veren teknik kolejini kente kazandıran Antalya OSB Yönetimi, hedefledikleri evrensel standartlardaki eğitimin uygulanmasında en önemli rolü üstlenecek olan öğretmenler ile her ay gerçekleştirecekleri değerlendirme toplantılarının ilkini, Antalya OSB Başkanı Ali Bahar önderliğinde yaptı. Antalya OSB Yönetim Kurulu Üyesi ve Eğitim Komisyonu Başkanı Mustafa Gizli, Komisyon Üyeleri Fatin Tapcı, Aydın Topuz, Ömer Bacanak ve Bölge Müdürü İlhan Metin’in de yer alığı toplantıda, göreve yeni başlayan öğretmenlerin Antalya OSB Teknik Koleji hakkındaki düşünceleri, çocukların eğitimine katkı sağlaması için planladıkları projeler ile talep ve önerileri alınırken, okul yönetiminin eğitim-öğretimdeki hedefleri, beklentileri ve öğrencilere sunulacak imkanlar değerlendirildi.

KONTENJAN ARTIRILDI

Okula İlk yıl 240 öğrenci almayı planladıklarını, ancak yaşanan yoğun talep ve mülakatlarda üst düzey başarı gösteren öğrenci sayısının beklenenden fazla olması nedeniyle kontenjanı 288’e çıkardıklarını belirten Başkan Bahar, Antalya halkına Antalya OSB Teknik Koleji’ne gösterdikleri yoğun ilgi ve teveccühten dolayı teşekkür etti. Okula gösterilen yoğun ilgiye kontenjanı yüzde 20 oranında artırarak teşekkür etmek istediklerini aktaran Başkan Bahar, “Okulun tarafımıza devrinden önce kayıt başvuru sayısı 100’ün altındayken, şu an bu sayı binlere ulaştı. Antalya halkına kendimizi, hedeflerimizi, en önemlisi de gençlerimize verdiğimiz değeri iyi bir şekilde anlatabilmişiz ki anne ve babalar yoğun bir ilgi ve teveccühle çocuklarını bizlere emanet etmek istedi. Hiç kimsenin şüphesi olmasın; evlatlarımız lise öğrencisi olarak girecekleri bu kapıdan, başarılı, öz güveni yüksek ve alanında uzman, kalifiye bir birey olarak çıkacaklar” dedi.

ÖĞRETMENLERE SESLENDİ

Bu yolda en önemli görevin öğretmenlere düştüğünü söyleyerek, Antalya OSB Teknik Koleji’nin eğitim kadrosuna seslenen Bahar, “Okul ve Bölge Yönetimi olarak bizler, hiçbir sorun ya da eksik ile karşılaşmadan, en iyi şartlarda, en iyi eğitimi verebilmeniz için tüm imkanlarımızı seferber ettik. İstişare, bizim sıkı sıkıya bağlı olduğumuz bir kavramdır. Dolayısıyla çocuklarımızın eğitimine ve gelişimine katkı sağlayacak her türlü talebinizi bizlere iletin, birlikte gelişelim, birlikte en iyiyi tasarlayalım. Bina yapmak işin kolay kısmıdır, önemli olan o binanın içindeki akıl ve duygudur. Bu yapının içerisindeki akıl da duygu da sizlersiniz, içinde akıl ve duygu olmayan her yapı salt betondur. Antalya OSB Teknik Koleji, bizlerin 5 yıldır kurduğu bir hayaldi, çok çalıştık, her ne olursa olsun vazgeçmedik ve başardık. Sizlere güveniyoruz, aynı azimle, aynı kararlılık ve heyecanla bu hayale ortak olacağınıza inanıyoruz” şeklinde konuştu.