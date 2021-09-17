GÜCÜ ETKİSİNDE
isparta-mobilyaISPARTA OTO EKSPERTİZ

ANTALYA HABER: OSİAD'DA YENİ DÖNEM

ANTALYA HABER: OSİAD'DA YENİ DÖNEM
ANTALYA
56 Okunma
0
ISPARTA DÜĞÜN SALONLARIISPARTA-TENTE-BRANDA
-OSİAD’DA YENİ DÖNEM
 
Antalya Organize Sanayi İş İnsanları Derneği’nde seçim heyecanı yaşandı. Mevcut Başkan Erdal Kılıç’ın tek aday olduğu genel kurulda, OSİAD’ın yeni yönetim kurulu belirlendi.
 
Antalya Organize Sanayi Bölgesi sanayicileri tarafından 1998 yılında kurulan Antalya Organize Sanayi İş İnsanları Derneği (OSİAD), 22’inci Seçimli Olağan Genel Kurulunu gerçekleştirdi. Antalya Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü İdari Hizmet Binası Atatürk Konferans Salonunda düzenlenen genel kurula Antalya OSB Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bahar, Batı Akdeniz Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu Başkanı Abdullah Erdoğan, Genç Organize Sanayi Derneği Başkanı Ali Başar Ayan, OSİAD’ın mevcut Başkanı Erdal Kılıç, OSİAD önceki dönem başkanı Can Hakan Karaca, Bölge Müdürü İlhan Metin, dernek üyeleri ve Bölge sanayicileri katıldı.
TEK ADAY, TEK LİSTE
Divan heyetinin oluşturulması ile başlayan genel kurulda, Dernek üyeleri Hakkı Ergin Civan Divan Başkanlığı, Yasin Aksu ve Engin Özyolcu ise divan katip üyeliği ve sayman görevlerini üstlendi. Yönetim Kurulunun faaliyet raporu ve bilanço gelir-gider tablosunu sunmasının ardından Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu ve Disiplin Kurulunun seçimine geçildi. OSİAD Başkan Yardımcısı iken dönemin Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Kasapoğlu’nun görevi bırakmasının ardından Başkanlık görevini üstlenen Erdal Kılıç’ın tek aday olduğu seçimde, Kılıç yeniden başkan seçildi. Dernek üyeleri, kapalı zarf gizli oy usulü yapılan seçimde Erdal Kılıç, Enis Arın, Fatin Tapcı, Mehmet Atılgan, Burçin Ekici, Funda Çelik ve Özgür Tokgöz’ü yeni yönetim kurulu olarak belirledi.
SANAYİCİLER ÜZERİNE DÜŞENİ YAPIYOR
Genel kurulun açılış konuşmasını yapan Başkan Erdal Kılıç, pandemi nedeniyle geçmiş yıllara oranla daha durağan bir süreç geçirdiklerini, ancak yeni dönemde çok daha aktif olacaklarını belirtti. Dünya ve ülke gündeminin iklim değişikliğinin neden olduğu olumsuz doğa olayları ile sarsıldığını hatırlatan Başkan Kılıç, “Bu da yetmiyormuş gibi sürpriz bir şekilde hayatımıza giren bir virüs, bütün yaşam dengelerimizi alt üst ediyor. Ne yazık ki ekonomik gelişmişlikte yerini henüz sağlama alamamış olan ülkemizde bütün bu yaşananlar ekonomik tahribatlara neden oluyor. Bu durumun yönetimsel ve siyasi eleştirilerini yapmak mümkün, ancak biz sanayicilerin her türlü siyasi ve iklimsel koşulda odaklanmak zorunda olduğumuz en önemli şey, her ne pahasına olursa olsun üretmektir. 2018 ekonomik krizi ile başlayan süreç sonrasına baktığımızda organize sanayimizin üretim potansiyelinin kademeli olarak arttığı görülmektedir. Bu bence şu anlama gelmektedir, ‘Sanayiciler üzerine düşüne yapmış, yapmaya da devam ediyor.’ İçinde bulunduğumuz şartlar göz önüne alındığında zor bir iş başarıyoruz, ben bütün sanayicilerimizi yürekten kutluyorum. Ancak ülkemizi daha saygın bir noktaya taşımak istiyorsak daha iyisini yapmak zorundayız. Bunun içinde bizlere bu vatanı emanet eden ulu önder Mustafa Kemal Atatürk ile aynı vizyonu yakalamak zorundayız. Eğitime, bilime, sanata, spora ve teknolojiye kaynak ayırmak zorundayız” dedi.
BİRLİKTE BAŞARDIK
Antalya OSB’de sanayiciler tarafından kurulan iki derneğin faaliyet göstermesinden duyduğu memnuniyeti ‘Bölgemizde birbirinden değerli iki pırlantaya sahibiz’ sözleri ile dile getiren Antalya OSB Başkanı Ali Bahar, “Genç OSD ve OSİAD, Bölge sanayicilerinin ve Bölge Yönetiminin arkasında dağ gibi duran bir güçtür” dedi. Başta Antalya OSB Teknik Koleji ve Antalya OSB Teknopark olmak üzere hayata geçirdikleri vizyon projeleri sanayicilerden aldıkları destek ile gerçekleştirdiklerini aktaran Başkan Bahar, “Bu projeler, Teknik Kolejimiz, Teknoparkımız ülkemize olan büyük borcumuzun karşılığıdır bence. Bu borcu birlikte ödüyoruz. Sizlerin bizlere verdiği güç ve teveccüh ile bunları başarabiliyoruz. Bizim başımızı öne eğecek tek şey, sizlerin bize bakarken gözlerinizdeki ferin söndüğünü görmektir. Buranın bir tane başkanı ya da bir tane yönetim kurulu yok, burayı birlikte yöneteceğimize söz vermiştik, 6 yıldır birlikte, istişare ederek yönetiyoruz. Dolayısıyla yakalanan bir başarı varsa bu hepimizindir” şeklinde konuştu.


OS-AD-Genel-Kurulu-1OS-AD-Genel-Kurulu-2Ali-Bahar-1Enis-Ar-n-zg-r-Tokg-z-Mehmet-At-lgan-Fatin-Tapc-Erdal-K-l-Funda
Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Haber: Isparta Turizmi Masaya Yatırıldı
Sıcacık bir kış için Koza Tekstil
OKULLAR İÇİN HAFTA SONU FORMÜLÜ
56 maddelik yeni ekonomik paket teklifi açıklandı
ISPARTA' DAKİ ÇİFTÇİLERE ÖNEMLİ DUYURU
ISPARTA HALK ET: ''GÜVENLE TÜKET''
ISPARTA'DA AYANOĞLU HALICILIK'TAN ŞOK YAZ KAMPANYASI
ISPARTA'DA TÜM ÖĞRENCİLERİN KIRTASİYE İHTİYAÇLARI GÖRDÜNMÜ AVM'DE
MEB'DEN YENİ PCR TESTİ KARARI
TÜRKER AVM'DEN BU AYA ÖZEL İNDİRİM KAMPANYASI
TÜRKİYE'DE BİR İLK! KORONA TESTİ ARTIK BÖYLE YAPILACAK!
Dikkat! Bilim Kurulu Üyesi Açıkladı - Noronavirüs belirtileri
Isparta ve batı bölgeler içi sağanak yağış uyarısı
ISPARTA'DA HEM ÇOCUKLAR HEM DE BÜYÜKLER İÇİN ORGANİZASYON BUBBLE KİDS CAFE'DE
Gökmen Gökmenoğlu: ''Söz Veriyorum'' diyerek seçildiğini duyurdu
Isparta'da bu meslek branşlarında eleman işe alınacak...
Isparta'da üniversitede mezuniyet törenleri başladı
VAKALAR ARTARSA OKULLAR KAPANACAK MI? - ÇOCUKLARA PCR TESTİ
50 kanser türünü tespit ediyor! milyonların hayatını kurtarabilir
Isparta'da emniyetten hırsızlık operasyonları
ISPARTA'DA CAM BALKON YAPTIRMAK İÇİN KALECAMPEN EN İYİ SEÇİM!
Dünya tıp literatüründe bir ilk!
Isparta'da uzman kadrosu ve kaliteli duşakabinleri ile Gül Duş fark yaratıyor!
ORGANİZASYONLARINIZ İÇİN ZEYNEP'İN YÖRESİ'NDE ERKEN RANDEVU FIRSATI
KOVİD-19'DAN SONRA KANSERE ÇARE - KANSER DE YENİ UMUT!
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

Isparta'da Fener Alayı renkli görüntülere sahne olduIsparta'da Fener Alayı renkli görüntülere sahne oldu
Isparta’nın seyir terası, yeni cazibe merkezi Kirazlıdere açıldıIsparta’nın seyir terası, yeni cazibe merkezi Kirazlıdere açıldı
Isparta'da Coşku Dolu 30 Ağustos Zafer Bayramı 2021Isparta'da Coşku Dolu 30 Ağustos Zafer Bayramı 2021
Isparta Lavantası'nda hasat zamanı 2021Isparta Lavantası'nda hasat zamanı 2021
EĞİRDİR TRİATLONU SONA ERDİEĞİRDİR TRİATLONU SONA ERDİ
ISPARTA'DA LAVANTA GÜNLERİ ŞENLİKLERİ YAPILDI 2021ISPARTA'DA LAVANTA GÜNLERİ ŞENLİKLERİ YAPILDI 2021
Isparta'dan başlayan bisiklet festivalinden en güzel karelerIsparta'dan başlayan bisiklet festivalinden en güzel kareler
Isparta'da Fener Alayı renkli görüntülere sahne olduIsparta’nın seyir terası, yeni cazibe merkezi Kirazlıdere açıldıIsparta'da Coşku Dolu 30 Ağustos Zafer Bayramı 2021Isparta Lavantası'nda hasat zamanı 2021EĞİRDİR TRİATLONU SONA ERDİISPARTA'DA LAVANTA GÜNLERİ ŞENLİKLERİ YAPILDI 2021Isparta'dan başlayan bisiklet festivalinden en güzel kareler
isparta-turko-turk-isi-lezzetler-doner-alo-paket-siparis isparta-balikci-restoran-siparis-telefon isparta-dugun-nisan-kina-organizasyon-ucuz-etkinlik-salonu isparta-telefon-tamiri-aksesuar-yedek-parca isparta-oto-muzik-sistemleri isparta-cep-mobil-telefon-tamiri-servisi isparta-pastane-yas-pasta-siparisi-baklava isparta-gastro-gaziantep-mutfagi-telefon-siparis isparta-etnik-elbise-giyim-bohem-viskon-otantik-giysi isparta-aktar-sifali-bitkiler-kahve-baharat isparta-oto-ekspertiz-sanziman-tamiri-yedek-parca isparta-dugun-salonları-bubble-kids isparta-temizlik-sirketleriisparta-off-road-modifiye-oto-aksesuarisparta-bilardo-bowling-eglence-alani-merkezitürker kapındaisparta-kasap-sarkuteriisparta-mobilya-imalatiISPARTA ONLİNE MAĞAZA AŞIŞVERİŞ SİTESİısparta gül lokumuısparta cam balkonısparta duşakabinISPARTA bilgisayar tamiriISPARTA motosikletISPARTA egzoz tamiriISPARTA cam balkon, ISPARTA CAM BALKON, ISPARTA uygun avm, ısparta kasap, ISPARTA sineklik, ISPARTA iç giyim, ISPARTA BOYA MALZEMELERİsüpürge toz torbası
Gücü Etkisinde
Isparta Haberleri
Isparta Reklam

ÇOK OKUNANLAR

ORGANİZASYONLARINIZ İÇİN ZEYNEP'İN YÖRESİ'NDE ERKEN RANDEVU FIRSATIORGANİZASYONLARINIZ İÇİN ZEYNEP'İN YÖRESİ'NDE ERKEN RANDEVU FIRSATI11 Eylül 2021
ISPARTA'DA TÜM ÖĞRENCİLERİN KIRTASİYE İHTİYAÇLARI GÖRDÜNMÜ AVM'DEISPARTA'DA TÜM ÖĞRENCİLERİN KIRTASİYE İHTİYAÇLARI GÖRDÜNMÜ AVM'DE15 Eylül 2021
Eylül Minel, ‘rahat-ul hulküm’ü gül ile buluşturduEylül Minel, ‘rahat-ul hulküm’ü gül ile buluşturdu11 Eylül 2021
Gökmen Gökmenoğlu: ''Söz Veriyorum'' diyerek seçildiğini duyurduGökmen Gökmenoğlu: ''Söz Veriyorum'' diyerek seçildiğini duyurdu13 Eylül 2021
​ELELE DERNEĞİ KURSİYERLERİ SERTİFİKALARINI ALDI​ELELE DERNEĞİ KURSİYERLERİ SERTİFİKALARINI ALDI10 Eylül 2021
Isparta'da uzman kadrosu ve kaliteli duşakabinleri ile Gül Duş fark yaratıyor!Isparta'da uzman kadrosu ve kaliteli duşakabinleri ile Gül Duş fark yaratıyor!11 Eylül 2021
Isparta ve batı bölgeler içi sağanak yağış uyarısıIsparta ve batı bölgeler içi sağanak yağış uyarısı14 Eylül 2021
Isparta Daha Yeşil Bir Üniversiteye Kavuşacak!Isparta Daha Yeşil Bir Üniversiteye Kavuşacak!10 Eylül 2021
Düğün salonları için erken rezervasyon avantaj sağlıyorDüğün salonları için erken rezervasyon avantaj sağlıyor10 Eylül 2021
Isparta'da denizden sonra en taze balık Kaya Balık'ta!Isparta'da denizden sonra en taze balık Kaya Balık'ta!10 Eylül 2021
ISPARTA'DA TEMİZLİK VE DETERJAN ÜRÜNLERİNDE ŞOK KAMPANYA!ISPARTA'DA TEMİZLİK VE DETERJAN ÜRÜNLERİNDE ŞOK KAMPANYA!10 Eylül 2021
Haber: İş başvurusu yapacaklar dikkat!Haber: İş başvurusu yapacaklar dikkat!10 Eylül 2021
ISPARTA'DA HEM ÇOCUKLAR HEM DE BÜYÜKLER İÇİN ORGANİZASYON BUBBLE KİDS CAFE'DE ISPARTA'DA HEM ÇOCUKLAR HEM DE BÜYÜKLER İÇİN ORGANİZASYON BUBBLE KİDS CAFE'DE 14 Eylül 2021
VAKALAR ARTARSA OKULLAR KAPANACAK MI? - ÇOCUKLARA PCR TESTİVAKALAR ARTARSA OKULLAR KAPANACAK MI? - ÇOCUKLARA PCR TESTİ13 Eylül 2021
Isparta'da bu meslek branşlarında eleman işe alınacak...Isparta'da bu meslek branşlarında eleman işe alınacak...13 Eylül 2021
KOVİD-19'DAN SONRA KANSERE ÇARE - KANSER DE YENİ UMUT!KOVİD-19'DAN SONRA KANSERE ÇARE - KANSER DE YENİ UMUT!11 Eylül 2021
Aşılamada yeni dönem başlıyor tarihi belli oldu...Aşılamada yeni dönem başlıyor tarihi belli oldu...10 Eylül 2021
ISPARTA HALK ET: ''GÜVENLE TÜKET''ISPARTA HALK ET: ''GÜVENLE TÜKET''16 Eylül 2021
Uluborlu'da içme suyu kaynakları incelendiUluborlu'da içme suyu kaynakları incelendi15 Eylül 2021
Isparta'da üniversitede mezuniyet törenleri başladıIsparta'da üniversitede mezuniyet törenleri başladı13 Eylül 2021