-OSİAD’DA YENİ DÖNEM

Antalya Organize Sanayi Bölgesi sanayicileri tarafından 1998 yılında kurulan Antalya Organize Sanayi İş İnsanları Derneği (OSİAD), 22’inci Seçimli Olağan Genel Kurulunu gerçekleştirdi. Antalya Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü İdari Hizmet Binası Atatürk Konferans Salonunda düzenlenen genel kurula Antalya OSB Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bahar, Batı Akdeniz Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu Başkanı Abdullah Erdoğan, Genç Organize Sanayi Derneği Başkanı Ali Başar Ayan, OSİAD’ın mevcut Başkanı Erdal Kılıç, OSİAD önceki dönem başkanı Can Hakan Karaca, Bölge Müdürü İlhan Metin, dernek üyeleri ve Bölge sanayicileri katıldı.Divan heyetinin oluşturulması ile başlayan genel kurulda, Dernek üyeleri Hakkı Ergin Civan Divan Başkanlığı, Yasin Aksu ve Engin Özyolcu ise divan katip üyeliği ve sayman görevlerini üstlendi. Yönetim Kurulunun faaliyet raporu ve bilanço gelir-gider tablosunu sunmasının ardından Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu ve Disiplin Kurulunun seçimine geçildi. OSİAD Başkan Yardımcısı iken dönemin Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Kasapoğlu’nun görevi bırakmasının ardından Başkanlık görevini üstlenen Erdal Kılıç’ın tek aday olduğu seçimde, Kılıç yeniden başkan seçildi. Dernek üyeleri, kapalı zarf gizli oy usulü yapılan seçimde Erdal Kılıç, Enis Arın, Fatin Tapcı, Mehmet Atılgan, Burçin Ekici, Funda Çelik ve Özgür Tokgöz’ü yeni yönetim kurulu olarak belirledi.Genel kurulun açılış konuşmasını yapan Başkan Erdal Kılıç, pandemi nedeniyle geçmiş yıllara oranla daha durağan bir süreç geçirdiklerini, ancak yeni dönemde çok daha aktif olacaklarını belirtti. Dünya ve ülke gündeminin iklim değişikliğinin neden olduğu olumsuz doğa olayları ile sarsıldığını hatırlatan Başkan Kılıç, “Bu da yetmiyormuş gibi sürpriz bir şekilde hayatımıza giren bir virüs, bütün yaşam dengelerimizi alt üst ediyor. Ne yazık ki ekonomik gelişmişlikte yerini henüz sağlama alamamış olan ülkemizde bütün bu yaşananlar ekonomik tahribatlara neden oluyor. Bu durumun yönetimsel ve siyasi eleştirilerini yapmak mümkün, ancak biz sanayicilerin her türlü siyasi ve iklimsel koşulda odaklanmak zorunda olduğumuz en önemli şey, her ne pahasına olursa olsun üretmektir. 2018 ekonomik krizi ile başlayan süreç sonrasına baktığımızda organize sanayimizin üretim potansiyelinin kademeli olarak arttığı görülmektedir. Bu bence şu anlama gelmektedir, ‘Sanayiciler üzerine düşüne yapmış, yapmaya da devam ediyor.’ İçinde bulunduğumuz şartlar göz önüne alındığında zor bir iş başarıyoruz, ben bütün sanayicilerimizi yürekten kutluyorum. Ancak ülkemizi daha saygın bir noktaya taşımak istiyorsak daha iyisini yapmak zorundayız. Bunun içinde bizlere bu vatanı emanet eden ulu önder Mustafa Kemal Atatürk ile aynı vizyonu yakalamak zorundayız. Eğitime, bilime, sanata, spora ve teknolojiye kaynak ayırmak zorundayız” dedi.Antalya OSB’de sanayiciler tarafından kurulan iki derneğin faaliyet göstermesinden duyduğu memnuniyeti ‘Bölgemizde birbirinden değerli iki pırlantaya sahibiz’ sözleri ile dile getiren Antalya OSB Başkanı Ali Bahar, “Genç OSD ve OSİAD, Bölge sanayicilerinin ve Bölge Yönetiminin arkasında dağ gibi duran bir güçtür” dedi. Başta Antalya OSB Teknik Koleji ve Antalya OSB Teknopark olmak üzere hayata geçirdikleri vizyon projeleri sanayicilerden aldıkları destek ile gerçekleştirdiklerini aktaran Başkan Bahar, “Bu projeler, Teknik Kolejimiz, Teknoparkımız ülkemize olan büyük borcumuzun karşılığıdır bence. Bu borcu birlikte ödüyoruz. Sizlerin bizlere verdiği güç ve teveccüh ile bunları başarabiliyoruz. Bizim başımızı öne eğecek tek şey, sizlerin bize bakarken gözlerinizdeki ferin söndüğünü görmektir. Buranın bir tane başkanı ya da bir tane yönetim kurulu yok, burayı birlikte yöneteceğimize söz vermiştik, 6 yıldır birlikte, istişare ederek yönetiyoruz. Dolayısıyla yakalanan bir başarı varsa bu hepimizindir” şeklinde konuştu.