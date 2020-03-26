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Zeki Çelik Yazdı: '' Dikkat! Korona Dünyayı Sardı''

Zeki Çelik Yazdı: '' Dikkat! Korona Dünyayı Sardı''
TÜRKİYE
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Isparta Düğün Salonları
İTİMAT MOIBİLYA
DİKKAT !! KORONA VİRÜSÜ DÜNYAYI SARDI.
Selamünaleyküm saygıdeğer gönül dostlarım. Bizler bir ay öncesini iyi hatırlayalım. Uluslararası süper güç devletlerin petrol hırsına bürünerek son model silahlar üreterek, ürettikleri silahları da ,bombaları da masum halkın üstünde denerken, oluk oluk kanlar akarken ve sağ kalan halkı yerlerinden, yurtlarından göç etmesine zorlanırken, köşe kapmaca oyunları devam ederken, barış görüşmelerine , ateşkes görüşmelerine gönüllü gibi görünüp yanaşmak isteyip, yanaşmayıp, savaş gemilerini bölgeye yönlendirip, daha çok yığınak yapıp gösterileri yaparken, Ülkemiz kapıları açınca da birden panikleyip Avrupa devletlerin ne yapacağını şaşırırken.. Orta da ne korona virüsü vardı ne de başka hastalık.
Çin devletinde görünen bu veba salgınından öte olan korona virüsü dünya devletlerin birden bire sinsi planını alt üst ettiği gibi duraklama dönemi yaşatarak maalesef ekonomiyi de alt üst etmektedir. Tüm kanalların haberi bir tek noktada odaklandı. Güncel haberler korona virüs vakıaları dolup taşıyor. Herkes şimdi bu korona virüsten en çok hangi ülke etkileniyor, en az hangi ülkede kayıp var, en çok hangi ülke tedbirini aldı, en çok zarar gören ülke kim onun merakı içinde. Ne savaştan söz eden var , ne silahıyla , uçağıyla, bombasıyla övünen var, nede sınır boylarında çaresizlik içinde perişan olan , yerinden yurdundan edilen mültecileri hatırlayan, haber eden var.
Nereden nasıl geldiği, hangi şartlarda bulaşıp anında yayıldığı, durdurmak için neler yapılması gerektiğine tam olarak teşhis konulamayan korona virüsü başlık konusunda ve şiirlerimde de bahsettiğim gibi maalesef dünyayı sardı. Her ülke kendi derdine düştü. Acaba bu virüsten en az can kaybıyla nasıl kurtulabiliriz diyerek. Çin devletinde ortaya çıkınca ilk aklımıza gelen Doğu Türkistan Türklerine yapmış olduğu katliamların ve zalimliğin cezasını çeksinler diye pek çoğu acımamıştı ama .. Pozitif çıkanlarla birlikte ölü sayısı arttıkça, tüm dünyaya yayıldıkça tedirgin olmaya başladık. Ömrümde ilk defa cumaya gidemedim, yaş sınırım 65 olunca eve kapandım. Tüm ibadet hanelerin boş kalması gerçekten tüm Müslümanlar için üzüntü verici ama çok şükürler olsun ki Devletimiz önlemlerini artırmasa daha da çok kayıp verebilirdi. Allah Başkanımızdan, Bakanlarımız ve sağlık çalışanlarımızdan, polis, emniyet güçlerimizden belediye personelinden, diğer hizmet eden tüm kurum ve kuruluşlardan razı olsun inşallah. Türk milleti olarak alınan her karara saygılıyız. Ölenlere rahmet, hastalara da acil şifalar diliyoruz. Allah'ın izniyle atlatırız İnşallah.

KORONA VİRÜSÜ
Bir ay öncesinden Çin'de görüldü,
Domuz gribi'de önceden vardı,
İran, İtalya'ya çabuk yayıldı,
Korona virüsü dünyayı sardı.
Gümrük kapısını herkes kapattı,
Rusya, Amerika ucuz atlattı,
Gemi, vapurları ülkem bekletti,
Korona virüsü dünyayı sardı.
Avrupa bu yönde yetersiz kaldı,
On beş bin insanın canını aldı,
Milyona yakında belirti oldu,
Korona virüsü dünyayı sardı.
Türkiye'de ölüm, elli vakıa,
İNŞALLAH değerler negatif çıka,
Devletim katlandı bu ağır yüke,
Korona virüsü dünyayı sardı.
Vatandaş Zekice korunmaktadır,
Her türlü tedbirler alınmaktadır,
Alman, Fransa'ya yayılmaktadır,
Korona virüsü dünyayı sardı.

BU CUMA CEMAATSİZ
Dünyaya geleli bir şey duymadım,
Vaazlar verildi, hutbe okundu,
Ezan okundukça geri kalmadım,
Ömrümde bu cuma yasak konuldu.
Korona virüsü tehlike saçtı,
Çinliler gümrükte kapıyı açtı,
İnsana mikroplar çok çabuk geçti,
Ömrümde bu cuma yasak konuldu.
Türbe, kiliseler, Kabe'de dahil,
Topluma karışır, bilmeyen cahil,
Tedbiri alamaz, avlanır gafil,
Ömrümde bu cuma yasak konuldu.
Sadece müezzin yapar görevi,
Camiye çevirdik, bizlerde evi,
Salgın hastalıkta , yıkıyor devi,
Ömrümde bu cuma yasak konuldu.
Zeki'de çok üzgün, kılamayınca,
Toplanıp cemaat olamayınca,
Yayılıyor önlem alamayınca,
Ömrümde bu cuma yasak konuldu.

20-3-2020
RABBIMA DUAM
Korona virüsü engel oluyor,
Mikroplar canımı almasın Rabbım,
Acil servislere hasta doluyor,
Cami cemaatsiz kalmasın Rabbım.
Görünmeyen düşman bizi yıkıyor,
Cuma günü bile eve tıkıyor,
Kabe'miz boşaldı, canı sıkıyor,
Cami cemaatsiz kalmasın Rabbım.
Müslüman ülkede bu durum acı,
Duacı oluyor anne ve bacı,
Bulunması gerek virüs ilacı,
Cami cemaatsiz kalmasın Rabbım.
Salgın hastalıktır, buda bir veba,
Nice masum canlar oluyor heba,
İnanırız elbet Kuran kitaba,
Cami cemaatsiz kalmasın Rabbım.
Beş vakit okunsun, kelam Ezanlar,
Merhamete gelsin, duyup kızanlar,
Zekice anlasın , gafil gezenler,
Cami cemaatsiz kalmasın Rabbım.

EZANA ISLIK ÇALANLAR
Allah huzuruna nasıl varacak?,
Meyhane , barlarda her gün kalanlar,
Mahşer gününde de hesap verecek,
Ezan okunurken ıslık çalanlar.
Müslüman ülkede bunlar yaşandı,
Protesto için tavır kuşandı,
Cami avlusuna afiş döşendi,
Ezan okunurken ıslık çalanlar.
Siyaset, tarikat inan karıştı,
Münafık olanlar sanki yarıştı,
Gavur taviz verdi, olay gelişti,
Ezan okunurken ıslık çalanlar.
Tesettür takınan hedef seçildi,
Saldırı yapıldı, öne geçildi,
Parklar işkal oldu, yendi, içildi,
Ezan okunurken ıslık çalanlar.
Kabe, Camiler boş ! rahat mısınız?,
Alkışla kelamı bastırmış tınız,
Zekice imamı susturmuştu nuz,
Ezan okunurken ıslık çalanlar.

Ispartalı Zeki Çelik İLESAM il temsilcisi,
GBYŞD, Zekice kültür ve sanat evi kurucusu.
 
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