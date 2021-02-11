İnşaat sektörü 2021 yılının ikinci yarısından umutlu

Şua İnşaat Hakkında

İnşaat sektörü 2020 yılında ortaya çıkan pandemi sürecinden en çok etkilenen sektörlerin başında geliyor. Covid-19 salgınının başladığı ilk aylarda durma noktasına gelen sektör, yıl ortasında alınan iyileştirme önlemleri neticesinde kendini toparlayarak tüm zamanların konut satış rekorunun kırıldığı yıl olarak kayıtlara geçti. Akabinde dövizde yaşanan dalgalanmaların devam etmesi ve konut kredisi oranlarının yükselişi sektördeki durgunluğu tekrar geri getirdi. Ancak sektör alınacak önlemlere bağlı olarak 2021 yılının ikinci yarısından umutlu.Hayata geçirdiği projelerle bulunduğu lokasyonların mimari, sosyal ve finansal gelişimine öncülük eden Şua İnşaat, 2020 yılında pandemiye rağmen yıllık hedefinin yüzde 60’ını gerçekleştirdi., pandemi ile durgun zamanlar geçiren sektörde 2021 yılında kalitesine kıyasla uygun fiyatlı projelerin alıcı bulacağını ifade etti.Merkez Bankası’nın dövizde dalgalanmaya karşı baz fiyatlarını yükseltmesiyle konut kredisi oranlarında düşüş beklediklerini açıklayan, “Beklentimiz konut kredisi oranlarının yüzde 1,10’u geçmemesi yönünde. 2021 yılının ikinci yarısından itibaren sektörde büyümenin devam edeceğini düşünüyoruz. Firmaların finans durumlarına göre mevcut risklerini yükseltmeden, 200- 400 konutluk, metrekare fiyatlarını da 5000 - 8000 TL aralığında belirledikleri projelerinin alıcı bulacağını öngörüyoruz” açıklamasında bulundu.2021’de Orta Doğu ve Asya ülkelerinden yatırım beklediklerini açıklayan, ülkemizin bu bölgeler için yatırım bölgesi olduğunu ifade ederek, “Kentsel dönüşüm alanları haricinde tapu harç muafiyeti, T.C. vatandaşlık işlem prosedürlerinin hızlı sonuçlanması için işlemlerin kolaylaştırılması ve ödemelerin Türk Lirası olarak gerçekleştirilmesi durumunda yabancı ülke vatandaşlarının ülkemize daha fazla yatırım yaparak konut talebini artıracağını düşünüyoruz” dedi.Şua İnşaat olarak yola çıktıkları ilk günden bu yana “Daha iyi bir gelecek için ne yapabiliriz?” düşüncesiyle yol aldıklarını belirten, “Pandemiyle birlikte evlerde geçirilen sürenin artması konut tercihlerine de yansıyarak balkonlu, yeşil alanlı ve düşük kata sahip projelere olan ilgiyi artırdı. Bir anlamda bu tercihlerin sektörü 30 yıl önceki konut tiplerine geri götürdüğünü söyleyebiliriz” şeklinde konuştu.İnşaat sektöründe 1992 yılından bu yana Elite City, Elite Side, Elite Rezidans, Elite Life başta olmak üzere çok sayıda yeni nesil projeye imza atan ve son olarak da Kadıköy Fikirtepe’de konumlanan Elite Concept projesi ile dikkat çeken Şua İnşaat, hayata geçirdiği projelerle bulunduğu lokasyonların mimari, sosyal ve finansal gelişimine öncülük ediyor. Hayatın ve yatırımın merkezinde yükselen projeleri ile elit bir yaşam konsepti sunan Şua İnşaat, aynı zamanda kısa vadede yüksek kazanç vadediyor. Projelerinde dünyaca ünlü markaları tercih eden Şua İnşaat; mobilya, dolap, kapı, granit ve pencere sistemleri gibi pek çok detayı ise Şua Şirketler Grubu çatısı altında faaliyet gösteren Elite Design bünyesinde konumlanan üretim tesisinde özel olarak tasarlayıp üretiyor. Bu sayede yüksek kaliteli özel tasarım ürünleri uygun maliyetlerle projelerine entegre ediyor. Geleceğe yön veren projeler inşa eden Şua İnşaat, ileri inşaat teknolojisi ile hayata geçirdiği tüm projelerini doğaya dost sürdürülebilir bir yaklaşımla planlıyor. Şirket, önümüzdeki dönemde İstanbul Anadolu yakasının iki farklı lokasyonunda yine konut ve ticari ünitelerin bir arada olduğu yeni projelerini hayata geçirmeyi hedefliyor.