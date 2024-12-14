Yeni Banknot İddialarına Resmi Doğrulama Yok

Türkiye'de yüksek enflasyon nedeniyle 200 liralık banknotların alım gücünün düşmesi, kamuoyunda daha yüksek değerli banknotlara olan talebi artırdı. 500 ve 1000 liralık banknotların piyasaya sürüleceği yönündeki iddialar gündemde konuşulsa da, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) bu konuda resmi bir açıklama yapmadı.

200 Liranın Artan Payı

Merkez Bankası verilerine göre, 2009'dan bu yana tedavüldeki en büyük banknot olan 200 liranın kullanımı yüzde 403 oranında arttı. Bu banknot, toplam para arzındaki payını yüzde 16'dan yüzde 80,4'e çıkarırken, artan enflasyon nedeniyle alım gücündeki ciddi düşüş dikkat çekiyor.

"İhtiyaç Görülürse Adım Atılacak"

Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, 500 ve 1000 liralık banknot iddialarına dolaylı olarak yanıt verdi. Karahan, "Tedavüldeki küpür kompozisyonu değişimlerini takip ediyoruz. İhtiyaç görülürse gerekli adımları atarız," diyerek spekülasyonlara kapı araladı ancak somut bir kararın henüz alınmadığını belirtti.

Tartışmalar ve Spekülasyonlar

Ekonomist Dr. Şeref Oğuz, canlı bir yayında 500 TL ve 1000 TL banknotlarla ilgili duyumları paylaştı. Banknot tasarımlarına dair tartışmaların olduğunu söyleyen Oğuz, bu konunun gündemde olduğunu ifade etti. Ancak, bu açıklamalar resmi bir doğrulama niteliği taşımıyor.

Resmi Adım Henüz Atılmadı

Merkez Bankası, piyasadaki nakit ihtiyacını ve enflasyonun etkilerini yakından izlediğini belirtmekle birlikte, şu an için daha yüksek küpürlü banknotların piyasaya sürüleceğine dair bir adım atmış değil. Kamuoyu, bu konudaki gelişmeleri dikkatle takip ediyor.