Neler Değişiyor?

Halihazırda ekonomik zorluklar nedeniyle bu cihazlara erişemeyen birçok aile, çocuklarının kan şekerini parmak ucuna iğne batırarak ölçmek zorunda kalıyordu. Ancak bu yöntem, çocuklar için acı verici olmasının yanı sıra, anlık takibi mümkün kılmadığı için ciddi zorluklara neden oluyordu.

Sensörlü glikoz izlem cihazları ise bu sıkıntıyı ortadan kaldırıyor. Gerçek zamanlı ve sürekli glikoz ölçümüne olanak sağlayan bu cihazlar, hastanın kan şekeri değerlerini akıllı telefon veya özel alıcı cihazlara gönderiyor. Ayrıca cihazlar, kan şekeri düştüğünde (hipoglisemi) veya yükseldiğinde (hiperglisemi) alarm vererek aileleri anında bilgilendiriyor.

28 Bin Çocuk ve Ailesi Yarar Sağlayacak

Sağlık Bakanlığı yetkililerinin açıklamalarına göre, bu cihazlar 2 yaş üstü çocuklar için öneriliyor ve tip 1 diyabet hastası çocukların tedavi sürecini ciddi ölçüde kolaylaştıracak. Ayrıca, aileler çocuklarının yanında olamadığı durumlarda bile glikoz seviyelerini takip edebilecek.

Diyabet Yönetiminde Hayati Bir Adım

Sensörlü cihazların geri ödeme kapsamına alınması, diyabet hastası çocuklar için yalnızca acıyı azaltmakla kalmıyor, aynı zamanda hayati risklerin önüne geçilmesini sağlıyor. Bu gelişme, hem çocukların hem de ailelerinin yaşam kalitesini artırmayı hedefliyor.

Türkiye genelinde büyük yankı uyandıran bu karar, tip 1 diyabetli çocuklar için yeni bir dönemin başlangıcını müjdeliyor.