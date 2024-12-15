Yargıtay'dan Önemli Karar: Sahte Sosyal Medya Hesabı Açana Hapis Cezası

Yargıtay 12. Ceza Dairesi, başkasının bilgileriyle sahte sosyal medya hesabı açan kişiye verilen 2 yıl 1 ay hapis cezasını onadı. Karar, sahte hesap kullanımına ilişkin caydırıcı bir emsal oluşturdu.

Olayın Ayrıntıları

Antalya'da bir kişi, başkasına ait fotoğraf, ad, soyad ve telefon numarasını kullanarak sahte bir Facebook hesabı oluşturdu. Mağdur, adına açılan sahte hesabı fark edince Antalya Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu. Yapılan incelemeler sonucunda kimliği tespit edilen şahıs, "verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme" suçundan Alanya 8. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılandı.

Mahkeme, yargılama sırasında mağdurun şikayetinden vazgeçmesi üzerine davanın düşmesine karar verdi. Ancak, Antalya Bölge Adliye Mahkemesi 11. Ceza Dairesi, yerel mahkeme kararını bozarak sanığa 2 yıl 1 ay hapis cezası verdi.

Yargıtay Cezayı Onadı

Temyiz üzerine dosyayı inceleyen Yargıtay 12. Ceza Dairesi, sanığa verilen hapis cezasını hukuka uygun buldu ve onama kararı verdi. Yargıtay’ın kararında, sanığın suçu işlediğine dair toplanan delillerin yeterli olduğu ve mahkumiyet kararının yerinde olduğuna vurgu yapıldı.

Karar Ne Anlama Geliyor?

Bu karar, sahte sosyal medya hesabı açarak başkalarının kişisel bilgilerini hukuka aykırı bir şekilde kullananların ciddi cezalarla karşılaşabileceğini gösteriyor. Ayrıca, sosyal medya kullanımında kişisel veri güvenliğinin önemine dikkat çekiyor.

Uzmanlar, bu tür suçların mağduru olmamak için kişisel bilgilerin korunması ve sosyal medya hesaplarının sıkı bir şekilde denetlenmesi gerektiği konusunda uyarılarda bulunuyor.