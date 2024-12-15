Emekliler için Yeni Zam Oranları: Beklentiler ve Kulis Bilgileri

Yeni yıl öncesinde milyonlarca emekli, maaşlarına yapılacak zam oranını merakla bekliyor. İktidara yakın kaynaklardan gelen bilgilere göre, emekli maaşlarına 15,5 ile 16,5 arasında bir zam yapılması planlanıyor. Ancak en düşük emekli maaşı için farklı bir düzenleme de gündemde.

En Düşük Emekli Maaşı Artıyor

Hükûmet yetkililerinden alınan bilgilere göre, en düşük emekli maaşının mevcut 12 bin 500 lira seviyesinin üzerine çıkarılması için çalışmalar sürüyor. Gündemdeki en güçlü öneri, bu rakamın 13 bin 500 liranın altına düşmemesi yönünde. Alternatif senaryolarda ise bu miktarın 14 bin 500 liraya kadar çıkabileceği konuşuluyor.

Maaş Artışı Nasıl Belirlenecek?

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş zamları, son altı aylık enflasyon oranı temel alınarak hesaplanacak. Ayrıca, maaşı 10 bin 700 lira ve altında olan emekliler için yeni düzenlemeler masaya yatırılıyor. Öne çıkan bir diğer öneriye göre, kök maaşı düşük olan emeklilere de daha adil bir artış sağlanabilmesi için, mevcut 12 bin 500 liralık taban maaş baz alınarak zam yapılması gündeme gelebilir.

Bu durumda, kök maaşı 7.400 lira olan bir emeklinin maaşı da altı aylık enflasyon oranında artışla 14 bin 500 liraya kadar yükselebilecek.

Asgari Ücret ve Bütçeye Etki Analizleri Belirleyici Olacak

AKP’nin ekonomi kurmayları, en düşük emekli maaşını artırırken asgari ücretteki artış oranını ve bütçeye maliyet hesaplamalarını dikkate alacak. Bu doğrultuda, 3 Ocak'ta açıklanacak enflasyon verileri, emekli maaşlarının artış oranını belirleyen temel faktörlerden biri olacak.

Beklentiler Netleşiyor

Hükûmete yakın kaynaklar, en düşük emekli maaşı için birkaç alternatif senaryonun masada olduğunu belirtiyor:

En düşük maaşın 13 bin 500 liraya çıkarılması.

Daha güçlü bir senaryoda ise bu rakamın 14 bin 500 liraya kadar yükseltilmesi.

Kesin rakamların açıklanması ise 3 Ocak'taki enflasyon verilerinden sonra gerçekleşecek. Ancak kesin olan bir şey var: En düşük emekli maaşı artacak.

Bu gelişmeler, milyonlarca emeklinin maaş artışı için umutlu bir bekleyiş içinde olduğunu ortaya koyuyor.