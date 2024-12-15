Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 1331 Personel Alacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 2025 yılına yönelik 1331 personel alımı yapılacağını duyurdu. Cumhurbaşkanlığı tarafından onaylanan bu alımlar, Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatlarında gerçekleştirilecek.

Yeni alımlarla ilgili detaylar şöyle: Bakanlık bünyesine 500 çevre ve şehircilik uzman yardımcısı, milli emlak denetmen ve uzman yardımcısı, coğrafi bilgi sistemleri uzman yardımcısı ile memur alımı yapılacak. Ayrıca, İklim Değişikliği Başkanlığı’nda kariyer meslek gruplarında 20 iklim değişikliği uzman yardımcısı istihdam edilecek. Bunun yanı sıra, 200 engelli memur da farklı unvanlarda kadroya dahil edilecek.

Sözleşmeli ve Kadrolu Alımlar

Bakanlık, toplamda 611 sözleşmeli ve 720 kadrolu memur alımı yapmayı planlıyor. Sözleşmeli personel pozisyonlarında, 99 teknik (mühendis ve mimar), 383 idari ve 45 destek personel yer alacak. Kentsel Dönüşüm Başkanlığı için de 84 sözleşmeli personel alınacak. Tüm personel alımları, KPSS puanına göre belirlenecek ve sözleşmeli personelin en geç şubat ayı sonunda göreve başlaması bekleniyor.

Bakan Kurum: “Ailemizi Büyütüyoruz”

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, “Yeni çalışma arkadaşlarımızla ailemizi büyütüp güçlendireceğiz. 2025 yılında Bakanlığımız bünyesinde 1331 personel alımı yapıyoruz. Hayırlı olsun.” ifadelerini kullandı.

İŞKUR Aracılığıyla Ek İstihdam

Bakanlık, Türkiye İş Kurumu’nun İşgücü Uyum Programı kapsamında da önemli bir adım atıyor. Ocak ayında başlayacak program çerçevesinde 1500 kişi Bakanlık bünyesinde görev yapacak. Bu alımlar, istihdama yönelik katkı sunarken, Bakanlığın iş gücünü daha da güçlendirmeyi hedefliyor.

Yeni alımlarla ilgili başvuru detayları ve süreç hakkında bilgilendirmenin önümüzdeki günlerde yapılması bekleniyor.



