Yargıtay’dan ATM’de Kart Unutma Olaylarına Emsal Karar

ATM’de unutulan banka kartlarını izinsiz kullananlar için Yargıtay önemli bir karar aldı. Samsun’un Bafra ilçesinde yaşanan olay, bu tür durumlara caydırıcı bir örnek oluşturdu.

Bafra’da bir kadın, para çekme işleminin ardından ATM’de kartını unuttu. Bu sırada ATM’yi kullanan başka bir kişi, kadının kartını kullanarak 480 TL çekti. Kadın, hesabındaki eksikliği fark edince bankasına başvurdu ve durum yetkililere iletildi.

Kamera Kayıtlarıyla Kimlik Tespit Edildi

Güvenlik kameralarının incelenmesi sonucu şüphelinin kimliği belirlendi ve hakkında dava açıldı. Bafra 2. Asliye Ceza Mahkemesi, sanığı Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) 245. maddesine göre "banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması" suçundan 3 ila 6 yıl arasında hapis cezası ile yargıladı. Mahkeme, sanığa ceza verdi ve karar Yargıtay 8. Ceza Dairesi tarafından onandı.

Daha Ağır Suçtan Yargılanma Tartışması

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı ise bu karara itiraz ederek, sanığın daha ağır bir suçtan yargılanması gerektiğini belirtti. Başsavcılık, sanığın kart sahibinin izni olmadan bilişim sistemlerini kullanarak işlem yaptığı için eylemin "bilişim sistemleri yoluyla nitelikli hırsızlık" olarak değerlendirilmesi gerektiğini savundu. Bu suç, TCK’nin 142. maddesi kapsamında yer alıyor ve 5 ila 10 yıl hapis cezası öngörüyor.

Kart Sahiplerine Uyarı

Yargıtay’ın bu kararı, ATM’de kartını unutanların haklarını koruma altına alırken, kötü niyetle başkasının kartını kullananlar için caydırıcı bir emsal oluşturdu.

Uzmanlar, böyle bir durumla karşılaşılması halinde derhal bankayla iletişime geçilerek kartın kullanıma kapattırılması gerektiğini vurguluyor. Aksi takdirde maddi kayıplar ve hukuki sorunlarla karşılaşılabileceği belirtiliyor.