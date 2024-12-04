Aile Hekimlerinin Grevi Ne Zaman Bitecek? İşte Detaylar

Aile hekimlerinin Sağlık Bakanlığı'nın yeni yönetmeliğine karşı başlattığı iş bırakma eylemi devam ediyor. 2 Aralık 2024 Pazartesi günü başlayan grevin, 6 Aralık Cuma günü sona ermesi planlanıyor. Aile hekimleri, hizmet vermeye 9 Aralık Pazartesi günü yeniden başlayacak.

Aile Hekimleri Neden Grevde?

Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan "Aile Hekimliği Ödeme ve Sözleşme Yönetmeliği"ne tepki gösteren aile hekimleri, hak kayıplarına yol açtığını düşündükleri bu yönetmeliği protesto ediyor. Kasım ayı başında 3 günlük bir iş bırakma eylemi gerçekleştiren aile hekimleri, bu süreçteki sorunların çözülmemesi nedeniyle yeni bir grev kararı aldı.

Türk Tabipleri Birliği (TTB) tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Meslek onurumuz ve halkın sağlığı için; 2-6 Aralık 2024 tarihlerinde 5 gün iş bırakacağımızı Sağlık Bakanlığı'na ve kamuoyuna duyuruyoruz."

Grevin Etkileri

Eylem süresince aile sağlığı merkezleri hizmet veremiyor. 2-6 Aralık tarihleri arasında kapalı olacak aile sağlığı merkezleri, 9 Aralık Pazartesi günü normal çalışma düzenine dönecek.

Bu süreçte vatandaşların sağlık hizmetleri için devlet hastaneleri ve diğer sağlık kuruluşlarına başvurması gerekiyor. Grev, aile hekimlerinin çalışma koşullarını iyileştirme taleplerini dile getirmek için önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.