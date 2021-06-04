Vali Ömer Seymenoğlu; Eğirdir Belediye Başkanı Veli Gök ve Belediye Meclis Üyelerini kabul etti. Görüşmede Eğirdir’de tamamlanan ve planlanan yatırımlar hakkında bilgi alan Vali Seymenoğlu konuklarıyla görüş alış verişinde bulundu.Eğirdir’in tarım ve turizm alanında Isparta’nın en önemli ilçesi olduğunu kaydeden Vali Seymenoğlu “Eğirdir; turizm ve sosyal hareketlilik yönünden şu anda Isparta'nın en önde gelen ilçesi. Tarımda; başta elma, gül, lavanta ve kiraz olmak üzere Isparta’mızın bütün genelini kapsayacak bir öneme sahip. Ama Eğirdir'in bir güzelliği daha var o da Eğirdir Gölü. Eğirdir Gölü bize hem su ürünleri anlamında hem de turizm açısından büyük bir katkı sağlıyor. Isparta’ya gelen misafirlerimiz mutlaka Eğirdir Gölü’nü ve Eğirdir Adası'nı görmek istiyor. Belediyemizin Eğirdir Gölü etrafında Çevre Şehircilik Bakanlığı ile bir Millet Bahçesi çalışması var. Gölü korumanın bir yolu da bu çalışma. Kamu yatırımıyla gölümüz bir rekreasyon alanına çevirebilirse en azından çevresinde dışarıdan yapılan müdahalelerin önüne geçmiş oluruz” dedi.İlçede tarımla bütünleşen sanayiye her türlü desteği verdikleri kaydeden Vali Seymenoğlu, “İlçede çokça bulunan soğuk hava depoları için son bir iki yıldır Güneş Enerji Sistemi ön plana çıktı. Çünkü soğuk hava depolarının en büyük maliyetini elektrik tüketimi oluşturuyor. Güneş Enerjisi Sistemlerine her türlü desteği vermeye çalışıyoruz. Gerek TKDK gerek Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı, İl Tarım Müdürlüğü, İl Özel İdaresi aracılığıyla yatırımcılara destek oluyoruz” dedi.Dünyayı Tehdit eden kuraklık konusuna da değinen Vali Seymenoğlu; “ Şu anda Dünya’nın gerçeği olan bir kuraklık sıkıntısı var. O yüzden gölümüzün suyu da gittikçe azalmakta. Çünkü kullanımı artıyor. Ancak göle yağış az olduğu için gelen su kaynakları yetersiz olduğu için gölün seviyesinde düşmeler var. Bunu biz de görüyoruz. Yerel yöneticiler olan sizler hem de bizler bunu çiftçimize anlatmamız lazım. Geçmişteki gibi öyle vahşi sulamayla sınırsız su tüketimi ile bu mümkün değil artık öyle bir yani lüksümüz yok. Dolayısıyla damlama sulamaya, kapalı sistem sulamaya ilişkin yapılacak olan projelere ilgili il müdürlükleri aracılığıyla destek veriyoruz. Bu konuda vatandaşlarımızı lütfen yönlendirelim” dedi.Son iki yılda Eğirdir ilçesinde bir çok hizmeti Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın katıklarıyla hayata geçirdiklerini belirten Eğirdir Belediye Başkanı Veli Gök ise ilçede yapılan ve yaklaşık değeri 160 milyon lira olan yatırımlara verdiği destekten dolayı Vali Seymenoğlu’na teşekkür etti.Eğirdir Belediye Meclisi üyeleri de tek tek söz alarak Vali Seymenoğlu’na ilçenin tanıtımına ve yatırımlarına verdiği destekten dolayı teşekkürlerini ilettiler.