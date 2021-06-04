Isparta Belediyesi mahallerde deforme olmuş asfaltların kaldırılarak, yenilenmesi çalışmalarına devam ediyor.Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in talimatları doğrultusunda, Fen İşleri Müdürlüğünce hazırlanan program dahilinde Işıkkent Mahallesinde asfalt yenileme çalışmalarına başlandı.Bu kapsama deforme olan asfaltlar freze ile kaldırılırken yerine sıcak asfalt dökümleri gerçekleştiriliyor.Işıkkent Mahallesi Muhtarı İbrahim Çil, yapılan çalışmalardan dolayı şahsı ve mahalle sakinleri adına Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’e teşekkür etti. Muhtar Çil, “Mahallemizdeki 11 sokak ve caddede sıcak asfalt çalışması yapılıyor. Başkanımız taleplerimize her zaman olumlu yaklaşıyor. Mahallemize istediğimiz yatırımlar, çalışmalar program dahilinde gerçekleştiriliyor. Başkanımız biz muhtarların her zaman fikirlerini alıyor, bizlere büyük önem veriyor. Başkanımıza ve ekibine çok teşekkür ediyorum” dedi.