ANTALYA - Diyarbakır' valiliği görevine atanan Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'e veda ziyaretinde bulundu.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Karaloğlu ziyarette yaptığı konuşmada, Antalya'da dolu dolu 4 yıl geçirdiğini belirtti.

Tüm kurum ve belediyelerle güzel işler yapmaya gayret gösterdiğini vurgulayan Karaloğlu, "Kubbe'de hoş bir seda bırakabildiysek ne mutlu bize. Antalya'dan ayrılıyoruz doğru ama bizim ayrıldığımız her şehirde gönlümüzün bir parçası kalır. Antalya'da da kalacak. Antalya'yı Antalyalıları da seviyoruz. Görevler sınırlı ama dostluklar baki." ifadelerini kullandı.

Başkan Böcek'i yeni görev yeri Diyarbakır'a davet eden Karaloğlu, Büyükşehir Belediyesi şeref defterini imzaladı.

Böcek de destekleri ve çalışmaları için Karaloğlu'na Antalyalılar adına teşekkür etti.

Karaloğlu'na başarılar dileyen Böcek, "Sizinle Antalya'mızda kimseyi ötekileştirmeden gece gündüz çalışarak, güzel işler yapmaya çalıştık. Sizler hep bize destek oldunuz. Ne Antalyalılar ne de ben sizi ve çalışmalarınızı unutmayacağız." diye konuştu.

Karaloğlu'nu Diyarbakır'da da ziyaret edeceklerini söyleyen Böcek, ziyaretin anısına hediye takdim etti.







